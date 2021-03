Neheim. Komplett zerstört wurde ein Kleinkraftrad, das in Neheim gestohlen und anschließend angezündet wurde.

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht vom 19. auf 20. März in Neheim ein Kleinkraftrad und setzten es kurze Zeit später an der Sternbergstraße in Brand. Das Kleinkraftrad brannte komplett aus. Nähere Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02932/9020-3211 zu melden.