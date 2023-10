Neheim: „Lange Wende“ ab Montag wieder offen

Neheim. Die Bauarbeiten kommen gut voran. Am Wochenende soll der neue Asphalt aufgetragen werden. Danach sind beide Richtungen wieder befahrbar

Es ist zwar nur eine von vielen Baustellen in Neheim aktuell. Und doch hat die momentane Teilsperrung der Langen Wende stärkere Auswirkungen auf den Verkehr als andere Bauprojekte im Ort. Schließlich gehört die Lange Wende zu den wichtigsten Verkehrsadern in Neheim.

Ärger auf dem Rurtal-Radweg in Arnsberg>>>

Aktuell ist die Straße seit Mittwoch zwischen dem Getränkemarkt „Trinkgut“ und dem Tappeweg komplett gesperrt, da in diesem Bereich die Asphaltdecke erneuert werden muss. Nach Angaben der Stadtwerke Arnsberg, die für die derzeitigen Bauarbeiten zuständig sind, „beschränkt sich die Erneuerungsmaßnahme im wesentlichen auf die Asphaltfläche der Fahrbahn in diesem Bereich“. Die vorhandene Asphaltschicht wird in einer Stärke von zirka vier Zentimetern abgefräst und dann in einem nächsten Schritt erneuert.

Aktuell nur fußläufig erreichbar

Die Grundstücke zwischen der Hausnummer 111 und dem Tappeweg können momentan nur fußläufig erreicht werden. Für die direkten Anlieger ist in dieser Zeit eine Zufahrt nicht möglich. „Im Weiteren folgen Ausbesserungsarbeiten an Rinnensteinen, Straßenabläufen und so weiter“, erklären die Stadtwerke Arnsberg.

Ein wichtiger Arbeitsschritt soll am Samstag, 7. Oktober, erfolgen, wenn die neue Asphaltschicht in dem Straßenabschnitt erneuert wird.

Neue Physiopraxis für Kinder in Sundern eröffnet>>>

Aktuell ist die Zufahrt in die Lange Wende aus Richtung Stembergstraße und der Autobahn bis zur Straße „Dicke Hecke“ frei. Somit können auch motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer beispielsweise das R-Café erreichen. Aus Richtung „Goethestraße“ ist die Zufahrt in die Lange Wende bis Tappeweg frei. Die derzeitige Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolgt über die Stembergstraße und ist entsprechend ausgeschildert.

Freigabe am 9. Oktober

Sollten die Arbeiten zwischen „Trinkgut“ und Tappeweg am Wochenende wie geplant verlaufen, werden die Verkehrsflächen am Montag, 9. Oktober, wieder freigegeben. Das bedeutet dann auch gute Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer. Ramona Eifert, Sprecherin der Stadt Arnsberg, bestätigt. „Nach Abschluss der Arbeiten am Wochenende wird die Straße ‘Lange Wende’ bis auf Weiteres für den Verkehr wieder beidseitig geöffnet sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg