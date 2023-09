Neheim: Lesung über die Zeit nach dem Mauerfall

Neheim. Im Bistro WILL stellt Autor Dr. Andreas Hennemann am 5. Oktober sein Buch „Heinemann im Osten“ vor. Tickets ab sofort verfügbar

Wie jedes Jahr wird am 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Da passt es doch, dass im Bistro „Will“ zwei Tage später, am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr, eine Lesung stattfinden wird, die sich mit dem Thema Deutsche Einheit befasst.

Autor Dr. Andreas Hennemann stammt aus Fröndenberg. Der Diplom-Kaufmann und gelernte Betriebswirt hat den Ost-West-Konflikt und die Mauer in den Köpfen der Menschen leibhaftig miterlebt. In seinem ersten Erzählband „Heinemann im Osten“ lässt er die Wendezeit noch einmal ausführlich Revue passieren. „Nach wenigen Monaten hat man auch ein Fingerspitzengefühl entwickelt, und man weiß, wie man die Menschen nehmen muss. In ,Heinemann im Osten’ erzähle ich vor allem die lustigen Geschichten, die mir widerfahren sind, auch wenn es natürlich auch jede Menge Dinge gab, die ganz und gar nicht zum Lachen waren.“

Kurzgeschichten

Andreas Hennemann, Kenner der ost- wie westdeutschen Karosserie- und Lackierszene, hat seine Begegnungen mit der ostdeutschen Mentalität und den Nach-Wende-Verhältnissen in pointierte Kurzgeschichten gefasst und sie zu einem Erzählband zusammengefügt. Liebevoll nüchtern und mit einer gehörigen Portion Selbstironie lässt er sein Alter Ego Heinemann auf dem schlitterglatten Parkett ostdeutscher Befindlichkeiten agieren, lavieren und reüssieren. Was er beschreibt, hat so nicht stattgefunden. „Aber es hätte so sein können“, erklärt der Autor.

Tickets gibt es beim Bistro „Will“ an der Werlerstr. 2a. Anmeldung unter 02932/ 970-440 oder 444 oder per E-Mail an office@will-bistro.de. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

