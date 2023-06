Neheim Live: Der Markt wird zu Las Vegas

Neheim. Bei „Neheim Live“ erwartet das Publikum ein buntes Programm mit Musik, Comedy und mehr.

Der DIES internationalis ist gerade eine Woche vorbei, da wirft das nächste große Event in Neheims Innenstadt bereits seine Schatten voraus. Vom 23. bis 25. Juni findet „Neheim Live“ in der Leuchtenstadt statt.

Tolle Geschichte einer gelungenen Integration>>>

„Wir sind sehr froh, dass das Event zum zweiten Mal nach Corona steigt und wir mit dem Peugeot Autohaus Rosier aus Hüsten unseren Namenssponsor auch im dritten Jahr behalten konnten“, sagt Konrad Buchheister, Geschäftsführer von Veranstalter „Aktives Neheim e.V.“

Versuchte Geldautomatensprengung in Herdringen>>

Den Organisatoren ist es mit Unterstützung der Partner wie Veltins, Sparkasse Arnsberg-Sundern, Volksbank Sauerland, Graefs Mundwerk, Stadt und Stadtwerke Arnsberg gelungen, erneut ein dreitägiges Programm auf die Beine zu stellen, dass wohl keine Wünsche offenlässt und generationenübergreifend etwas zu bieten hat.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern>>>

Glas statt Plastik

Eine wichtige Neuerung wird es dieses Jahr auf jeden Fall geben. Der Getränkeausschank erfolgt in 0,25 Liter Festival Glaskrügen, die „Aktives Neheim“ gemeinsam mit der Brauerei Veltins aus Grevenstein hat produzieren lassen. Insgesamt 3.000 dieser Krüge sind vorhanden. „Besucher erwerben im Vorfeld oder beim Betreten des Marktplatzes am Verkaufsstand außer den gewohnten Getränkechips einmalig einen solchen Glaskrug, welcher beim anschließenden Getränkekauf nur noch leer gegen vollgetauscht wird. Es gibt keine Plastikbecher, was gut für die Umwelt ist, und keine Probleme bei der Pfandrückgabe.

„In solchen Glaskrügen schmeckt das kühle Getränk viel besser als aus Plastikbechern“, verspricht Herbert Scheidt vom Aktiven Neheim. Und Konrad Buchheister ergänzt: „Diese Glaskrüge mit unserem AN-Logo können auch künftig bei den bevorstehenden ‘Mittwochs am Dom’-Veranstaltungen benutzt werden. Das ist nachhaltig!“

Die "Fabolous Music Factory" ist bereit für Action auf der Bühne. Foto: Fabolous Music Factory

Den Verkauf der Getränkechips und der Bierkrüge, die drei Euro das Stück kosten, wird von der KG Blau-Weiß Neheim übernommen. Um diesen Verkauf etwas zu entzerren, wird der Vorverkauf bereits eine Woche vor „Neheim Live“ am 17. Juni an einem Promostand in der Neheimer Hauptstraße gegenüber der Sparkasse erfolgen. Außerdem öffnet der Stand am 1. Veranstaltungstag, dem 23. Juni, bereits um 17 Uhr.

Die Getränke und das Essen sind eine, doch ein solches Event steht und fällt mit dem Programm und für dieses hat sich das Orgateam wieder mächtig ins Zeug gelegt.

Politischer Streit in Arnsberg eskaliert>>>

Auftakt am Freitag

Los geht es am Freitag, 23. Juni, bereits um 14 Uhr, wenn das Peugeot Autohaus Rosier aus Bruchhausen seine aktuelle Sonderschau eröffnet und aktuelle Fahrzeugtrends auf dem Neheimer Markt präsentiert. Parallel dazu öffnen die ersten Stände auf der bunten Meile zwischen Bexleyplatz und Mendener Straße.

Ab 18 Uhr sorgt der singende Hausmeister Erwin Machulke mit Standup-Comedy für beste Stimmung auf dem Marktplatz. Wenn das Publikum dann aufgewärmt ist, wartet ab 19.30 Uhr der Schlagerzirkus auf die Fans von Andrea Berg, Helene Fischer, Heino, Howard Carpendale und vielen mehr. Die fünf Ensemble-Mitglieder stehen mit schrägen Klamotten und schrillen Perücken auf der Bühne und verwandeln den Neheimer Markt in die legendäre Hitparade.

Kinderspaß am Samstag

Am nächsten Tag, dem 24. Juni, geht das Programm weiter. Ab 10 Uhr startet erneut die Sonderschau von Rosier. Gleichzeitig dürfen sich kleine und große Kinder von 10 bis 17 Uhr auf „Kattas Kinder Spielwelt“ freuen. Tischtennis, Jenga, Dosenwerfen und vieles mehr wird angeboten. Dazu wird mit Tesakrepp gestaltet. „Hierfür stehen extra die Rückseiten unserer Werbebanner zur Verfügung“, verspricht Konrad Buchheister.

Für ausgelassene Stimmung sorgen die niederländische Marching-Kombo „Hermeni-jn De Kompeni-j“ von 11.30 bis 17 Uhr sowie „Samba Piranha“ von 13 bis 16 Uhr.

Das alles ist nur die Vorbereitung auf das „Highlight des Abends“, wie Buchheister und Scheidt ankündigen. Denn ab 20 Uhr kehrt nach sieben Jahren die „Fabolous Music Factory“ zurück nach Neheim. 13 Profis mit mehr als 200 Kostümen laden die Besucherinnen und Besucher zu einer Reise durch die Musikgeschichte ein. Michael Jackson, ABBA, Tina Turner und viele mehr werden in dieser „wilden Show“ (Scheidt) im Schatten des Sauerländer Doms auftreten.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Aufbau des Kindeströdelmarkts. Dort gibt es noch freie Standplätze. Über info@aktives-neheim kann man sich dafür noch anmelden.

Wie auch am Samstag wird es Stände zwischen der Mendener Straße und dem Bexleyplatz geben, ebenso ist „Kattas Kinder Spielewelt“ von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auch die niederländische Marching-Band schaut auf dem Neheimer Markt vorbei. Humorvoll wird es ab 12.30 Uhr mit Zwille Zimmermann. Von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag in der Neheimer Innenstadt und Liebhaberinnen und Liebhaber von Neheimer Filmschätzen dürfen sich über die Werke von Uwe Künkenrenken und Hans Schulte auf der Videoleinwand auf dem Markt freuen.

Tatjana Schefers von der Stadt Arnsberg freut sich, dass die Veranstaltung sich etabliert hat und den „vielfältigen Veranstaltungskalender in Arnsberg bereichert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg