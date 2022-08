Neheim: Loar-Gruppe übernimmt alle Anteile der Firma Schroth

Neheim. Sicherheitsgurte für NASA und Co. made in Neheim: Die Firma Schroth will weiter wachsen und den Standort stärken. Die Hintergründe.

Beim Neheimer Unternehmen Schroth, das seit über 75 Jahren in der Region beheimatet ist und von hier aus u.a. Sicherheitsgurte für NASA-Piloten produziert, hat sich dieser Tage eine Umstrukturierung der Geschäftsanteile ergeben.

Nachdem Carl Friedrich Schroth die gleichnamige Firma 1946 gegründet hat, führte sein Sohn Carl Jürgen Schroth die Geschäfte des Unternehmens fort, bis ein Generationenwechsel nicht mehr möglich war und ab 2006 erstmals ein Shareholder eingestiegen ist. Es folgten daraufhin mehrere Shareholder-Wechsel, bevor zuletzt das Unternehmen Perusa übernahm. Ansässig war Schroth zunächst „Am Siegenbittel“ in Hüsten und ab Sommer 1988 „Im Ohl“ in Neheim.

Expansion auch am asiatischen Markt

Nun wurde vereinbart, alle Anteile an der Schroth International GmbH und der Schroth Management GmbH an die „Loar Group Inc.“ zu verkaufen. Die Loar -Group ist eine führende Plattform von Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung spezialisiert haben. Zuvor übernahm Perusa Schroth im Januar 2018 im Rahmen eines sogenannten „Management-Buy-outs“ von Transdigm International, Inc.

Seitdem hat Schroth seine Position in der globalen kommerziellen Luftfahrtindustrie erheblich gestärkt, ist in den asiatischen Markt expandiert und hat stark in die Entwicklung innovativer Produkte investiert. Dazu zählen beispielsweise ein hochinnovatives, gurtgebundenes Airbag-System für die kommerzielle Luftfahrt sowie neuartige, energieabsorbierende Sitzlösungen für geschützte Fahrzeuge. Während der Covid-Pandemie hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und konnte seine finanziellen Kennzahlen teilweise sogar verbessern.

„Übernahme könnte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen“

Martin Nadol, Geschäftsführer von Schroth, sagt: „Unter der Eigentümerschaft von Perusa ist unser Unternehmen nicht nur kontinuierlich gewachsen, sondern gleichzeitig zu einem wesentlich stärkeren Wettbewerber in allen unseren Kernmärkten geworden. Die Übernahme von Schroth durch Loar könnte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen. Wir freuen uns darauf, Teil der Loar-Gruppe zu werden, die genau den richtigen Rahmen bietet, um die weitere globale Expansion und den Erfolg von Schroth weiter voranzutreiben.“

Auswirkungen für Neheim

Für den Unternehmensstandort in Neheim wird die Anteilsübernahme in der Zukunft nur positive Auswirkungen haben, erklärt Unternehmenssprecherin Katharina Reinck auf Nachfrage dieser Zeitung: „Der neue Shareholder plant nicht, Stellen abzubauen, den Standort zu verlegen oder gar aufzugeben.“ Ganz im Gegenteil: Die Loar-Gruppe plane, in die Firma Schroth zu investieren, Umsätze zu steigern und auch künftig Arbeitsplätze zu schaffen. Schroth mit seinen Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Arnsberg, Deutschland und Fort Lauderdale, USA ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Insassenschutzsystemen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und im Motorsport.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf technische Insassenrückhaltesysteme, Passagier-Sitzgurte für alle großen Verkehrsflugzeuge, strukturelle Airbag-Systeme für Airbus- und Boeing-Plattformen sowie weitere Sicherheitsausrüstung für Flugzeug-Cockpit und Kabine. Daneben bietet Schroth auch Rückhaltesysteme für Geschäftsflugzeuge, für die allgemeine Luftfahrt, für Hubschrauber, für Super-Sportwagen und für den Rennsport an. Und das alles auch weiterhin: Made in Neheim.

Arbeitsplätze

Die Firma Schroth sucht schon jetzt Mitarbeitende, die mit dem Unternehmen in die Zukunft am Standort Neheim gehen möchten.

In den Bereichen Produktion, Büro und Technik gibt es freie Stellen.

