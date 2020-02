Neheim: Loser Stacheldraht gefährdet Kinder im Wald

Wüst sieht es aus auf einer an der Ernst-König-Straße ganz oben angrenzenden Waldfläche, die früher zur belgischen Kaserne Camp Loquet gehörte. Auf diesem Forststück steht immer noch der alte Kasernenzaun, obwohl schon vor mehr als 20 Jahren per städtischen Bebauungsplan aus dem alten Militärbereich die neue „Neheimer Waldsiedlung" wurde. Viele neue Wohnhäuser sind entstanden, doch der alte Kasernenzaun blieb im Wald stehen und ärgert heute insbesondere Swen Busse, der an der Ernst-König-Straße wohnt. Wie manche seiner Nachbarn nutzt auch er den kurzen Waldweg von der Ernst-König-Straße nach Moosfelde, wobei er dann an dem früheren Kasernenzaun vorbeikommt, der ein chaotisches Bild abgibt.

Ein chaotisches Bild gibt der früherer Kasernenzaun ab, der sich unweit eines Waldwegs zwischen Ernst-König-Straße und Moosfelder Asternwinkel befindet Foto: Martin Schwarz

Der Zaun ist an vielen Stellen eingedrückt, Stacheldraht liegt lose rum und stellenweise fehlen komplette Zaunelemente. Die vergangenen Stürme verschlimmerten nochmals das Bild: Von einem alten Baum, der nahe dem Zaun steht, knickte der obere Teil des dicken Stammes ab, krachte auf den Zaun und riss ein großes Loch.

Bereits seit einigen Jahren bemüht sich Swen Busse darum, dass der Zaun ganz verschwindet - bisher vergeblich. Der 76-jährige Neheimer sieht insbesondere in dem Stacheldraht, der früher in Dreier-Reihe über dem Maschendrahtzaun gespannt war und jetzt vielfach lose über der Erde baumelt, eine Gefahr für Kinder, die im Wald spielen. Auch Wild könne sich verletzen.

Waldweg ist öffentlich zugänglich

Das Waldstück ist über einen privaten Parkplatz öffentlich zugänglich. „Im Sommer, wenn der Weg trocken und es lange hell ist, gehen hier reihenweise Leute her“, beschreibt Swen Busse die Beliebtheit des Weges unter Anwohnern aus Moosfelde und aus der Waldsiedlung. Swen Busse kann nicht verstehen, dass behördlicherseits loser Stacheldraht in einem Waldstück, das als Naturschutzgebiet firmiere, geduldet werde.

Swen Busse kann auch nicht verstehen, dass bei der damaligen Konversion der Militärfläche zu einem Wohngebiet offenbar nicht darauf geachtet wurde, dass die belgischen Streitkräfte oder der Bund als direkter Übernehmer des Grundstücks für eine Entfernung des Zauns sorgten, bevor hier eine Wohnbebauung begann.

Der alte Kasernenzaun steht heute auf zwei Privatgrundstücken. Insofern wären die Privateigentümer verpflichtet, den Zaun instand zu setzen. Hier könnte aber seitens der Privateigentümer der Einwand erhoben werden, dass das Land NRW, dem der an das ehemalige Kasernengelände angrenzende Forst gehört, verpflichtet ist, Schäden am Zaun zu beseitigen, wenn Bäume aus dem Landesforst auf den heute privaten Zaun stürzen.

Rechtsanwalt eingeschaltet

Bereits vor einigen Jahren hatte Swen Busse die Neheimer Rechtsanwaltskanzlei Dr. Webers & Hieronymus eingeschaltet, damit der Zaun im Wald endlich verschwindet. Vom Regionalforstamt in Rüthen bekam Rechtsanwalt Peter Hieronymus im Juli 2017 die Auskunft, dass sich das Forstamt darum bemühen wolle, beim Bundesverteidigungsministerium Finanzmittel für die Entfernung des Zauns zu erhalten. Doch seit dieser drei Jahre alten Auskunft hat sich am Zaun nichts getan.

Arnsberg Waldstück zwischen Ernst-König-Straße 101 und Asternwinkel 5 Den Bebauungsplan NH 69 „Camp Loquet“ hat der Rat der Stadt Arnsberg am 1. Oktober 1997 beschlossen. Den Bebauungsplan „Camp Loquet“ findet man auch im Internet auf den Seiten der Stadt Arnsberg. Der Zaun steht im Wald zwischen dem Wohnhaus Ernst-Königs-Straße 101 und dem Wohngebäude Asternwinkel 5 (Moosfelde). Anwohner Swen Busse kann verwaltungsrechtlich nicht als Kläger gegen eine Behörde auftreten, weils seine unmittelbaren Rechte nicht betroffen sind. Seine letzte Hoffnung ist die Politik, die vielleicht Druck machen könnte.

Der heutige Leiter des Regionalforstamtes Arnsberg wies auf Nachfrage in dieser Woche darauf hin, dass sich der Zaun auf Privatgelände befinde und insofern die Zuständigkeit bei den Privateigentümern liege, wenn es um Zaunentfernung gehe.

Unabhängig von Zuständigkeiten sieht der Vorsitzende des Bezirksausschusses Neheim, Klaus Humpe (CDU), auf Anfrage unserer Zeitung einen klaren Handlungsbedarf mit Blick auf den im Wald lose schwingenden Stacheldraht und meint: „Das kann so nicht bleiben.“