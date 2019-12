Neheim. Nach der Messerstecherei am 9. Juni vor McDonald’s in Neheim formuliert Staatsanwaltschaft Anklage neu. Haftbefehl gegen Angeklagten aufgehoben.

Neheim: Messerstecherei „nur“ gefährliche Körperverletzung

Der zweite Verhandlungstag vor der zweiten Großen Strafkammer am Landgericht wegen der Messerstecherei am 9. Juni dieses Jahres auf dem Parkplatz von McDonald’s in Neheim begann mit einer Stunde Verspätung. Eine Schöffin hatte sich kurzfristig krank gemeldet. Eine Ersatzkraft musste gefunden, der am 6. Dezember vorausgegangene erste Verhandlungstag wiederholt und der Prozess neu aufgerollt werden.

Der Staatsanwalt ging davon aus, dass der 47-jährige Angeklagte aus Neheim zunächst in Tötungsabsicht dreimal auf seinen Gegner eingestochen haben soll, dann aber freiwillig vom Versuch der Tötung zurückgetreten ist. Deshalb blieb jetzt als Vorwurf „nur“ eine gefährliche Körperverletzung übrig. In der Tatnacht soll der Angeklagte auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants an der Werler Straße mit dem Lebensgefährten seiner Ex-Frau in Streit geraten sein, in dessen Verlauf sich beide wechselseitig gestoßen und an der Kleidung gerissen haben. Plötzlich und ohne Vorwarnung habe der 47-Jährige ein Messer mit einer sieben Zentimeter langen Klinge ergriffen und in Tötungsabsicht gegen das linke Schulterblatt des Zeugen und zweimal in dessen Bauchhöhle gestochen haben. Als das Opfer zusammensackte, war der Messerstecher geflüchtet.

Arnsberg Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Die gefährliche Körperverletzung stellt im deutschen Strafrecht einen Straftatbestand dar, der im Paragrafen 224 Strafgesetzbuch (StGB) normiert ist.

Er zählt zu den Körperverletzungsdelikten. Für die gefährliche Körperverletzung ist im genannten Paragrafen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen von drei Monaten bis zu fünf Jahren, angedroht.

Das Leben des Geschädigten konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Ein Gerichtsmediziner erklärte, dass jeder der drei Stiche zum Tode hätte führen können.

Den Vorwurf des Staatsanwaltes wies der Angeklagte trotzdem zurück und gab an, im Auto sitzend von dem Mann angegriffen worden zu sein. Dieser habe die Autotür aufgerissen und auf ihn eingeschlagen. Dann soll er ihn in den Schwitzkasten genommen und aus dem Auto gezerrt haben. Weil er keine Luft mehr bekam und Todesängste hatte, habe er in die Mittelkonsole nach einem schon offenen Taschenmesser gegriffen. „Ich hatte Angst um mein Leben“, so der Angeklagte.

Im Laufe der Verhandlung stellte sich heraus, dass es nach der Trennung von seiner Frau mehrfach wegen des Sorgerechtes des gemeinsamen Sohnes Streit gegeben hat. Die Frau hatte ihren Ex auf dem Parkplatz vor dem Restaurant gesehen und dies ihrem Freund mitgeteilt, woraufhin dieser aus der Gaststätte zu dem Angeklagten ging, wo es zu einem heftigen verbalen Streit kam.

Flasche ins Gesicht geworfen

Er kehrte in das Restaurant, wo seine Freundin und deren Bruder saßen, zurück und soll gesagt haben: „Ich kläre das jetzt.“ Er packte sich eine fast volle Cola-Flasche, ging erneut zum Auto des Angeklagten und warf ihm die Flasche ins Gesicht. Er will ihn aber nicht aus dem Pkw gezogen haben. Sein Widersacher sei von sich aus ausgestiegen und habe zugestochen. Ein Zeuge allerdings hatte die Szene beobachtet und ausgesagt, dass der später Geschädigte die Pkw-Tür aufgerissen und den Angeklagten herausgezogen hatte. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte das spätere Opfer ausgesagt: „Ich werde ihn wohl auch geschlagen haben. Ich war es einfach leid.“ Diese und andere widersprüchliche Aussagen führten zu Zweifeln, was die Kampfszene am Auto des Angeklagten anging. Staatsanwalt und Verteidiger machten dem Geschädigten zum Vorwurf, ein zweites Mal zum Pkw des Angeklagten gegangen zu sein, obwohl er doch die Sache schon geregelt hatte. In einem Rechtsgespräch erreichten alle Parteien eine Verständigung, dass im Falle eines Geständnisses des Angeklagten neben einer Geldbuße eine Freiheitsstrafe zwischen 20 und 24 Monaten zur Bewährung ausgesprochen werden könnte.

Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Der Angeklagte, der seit der Tat in Untersuchungshaft saß, konnte das Gericht als freier Mann verlassen. Die Hauptverhandlung wurde unterbrochen und wird mit den Plädoyers und dem Urteil am 7. Januar 2020 fortgesetzt.