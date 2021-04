Neheim: Möhnetalsperre wird touristisch aufgewertet

Neheim/Günne. Ein neuer Serpentinenweg soll viele neue Ausblicke ermöglichen.

Der Ruhrverband gibt Startschuss für den Neubau des Serpentinenwegs an der Möhnetalsperre:

Die vorbereitenden Rückschnitt- und Rodungsarbeiten wurden aus Naturschutzgründen bereits im Februar abgeschlossen, jetzt aber rollen die schweren Baumaschinen an. Noch in dieser Woche beginnt der Ruhrverband mit dem angekündigten Neubau des südlichen Serpentinenwegs unmittelbar unterhalb der Staumauer der Möhnetalsperre.

Der bisherige Weg wird gesperrt, eine Umleitung eingerichtet

Die neue, künftig etwas breitere Trasse soll stärker mäandrierend von der Mauerkrone bis zum Mauerfuß verlaufen, damit das Betriebspersonal sowohl die Mauerflächen als auch die Kaskade mit Fahrzeugen erreichen kann. Die bisherige Wegeführung wird daher, teilte der Ruhrverband mit, komplett aufgegeben.

Für Besucherinnen und Besucher der Talsperre bedeutet dies, dass der bisherige Weg ab sofort nicht mehr genutzt werden kann. Die notwendige Sperrung wird mehrere Wochen dauern, der südliche Weg zum Staumauerfuß so lange zur Sackgasse. Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr ist eingerichtet.

Ein Fundament aus dem Zweiten Weltkrieg wird Aussichtspunkt

Der Neubau des stark frequentierten Weges erleichtere nicht nur die Arbeit des Betriebspersonals an der Talsperre, sondern stelle gleichzeitig auch eine touristische Aufwertung dar, da die neue Trasse attraktivere Ausblicke erlaube und auch ein während des Zweiten Weltkriegs errichtetes Fundament als Aussichtspunkt in die Wegeführung integriert werde.

Auch an anderer Stelle am Ausgleichsweiher wird derzeit noch gebaut, um die in den letzten Monaten erhöhte Dammkrone fertigzustellen. Weil vor der Erhöhung des Ausgleichsweiherdamms die ehemalige Hainbuchenhecke gerodet werden musste, werden als Ausgleichsmaßnahme Wildblumenwiesen angelegt. Der Ruhrverband bittet um Verständnis für etwaige Einschränkungen während der Bauarbeiten.

