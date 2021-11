Hüsten: Neubau der Grimmeschule am Berliner Platz?

CDU und Grüne schlagen den Neubau der Grimmschule auf dem Schulcampus am Berliner Platz in Hüsten vor.

Neheim/Hüsten. CDU und Grüne stellen gemeinsamen Antrag an den Bürgermeister auf Prüfung und schnellstmögliche Umsetzung.

In einem Antrag an Bürgermeister Ralf Paul Bittner fordern die Ratsfraktionen von CDU und Grünen, den Berliner Platz in Hüsten als Schulcampus mit Grimmeschule zu prüfen und schnellstmöglich umzusetzen. Denn „die Debatte um den Neubau der Grimmeschule duldet keinen Aufschub, will aber dennoch gut überlegt sein“.

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte kommen CDU und Grüne zum Ergebnis, dass die Errichtung eines neuen Schulgebäudes am Campus des Berliner Platzes erfolgen müsse. Die jüngsten Auskünfte der Verwaltung dazu seien gewesen, dass dies darstellbar sei. „Eine Errichtung am Berliner Platz würde den Campus Berliner Platz insgesamt stärken, hätte aber besonders für die Grimmeschule große Vorteile,“ so die beiden Fraktion.

Beide Fraktionen sehen viele positive Aspekte für ein solches Vorgehen

So könnten Synergien mit dem Berufskolleg sowie dem Sauerland Kolleg, dem Kolping Bildungswerk und der Gemeinschaftslehrwerkstatt entstehen. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei ebenfalls ein gewichtiger Pluspunkt. Und die energetische Versorgung durch das Holzhackschnitzelwerk könnte gegebenenfalls positive Auswirkungen haben.

Die aufgerufenen Kosten für den Grimmeschule-Neubau seien zudem viel zu hoch

Die aufgerufenen Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro für den Neubau der Grimmeschule halten CDU und Grüne für deutlich zu hoch. Die Kosten für den Bau des Kolping Bildungswerkes in Höhe von 5,5 Millionen Euro, aber auch für vergleichbare Neubauten in anderen Städten legten dies nahe.

Dieser Neubau biete sich auch an, da laut Aussage der Verwaltung am Berliner Platz entweder ein Schwimmbad oder ein Schulgebäude errichtet werden könne.

