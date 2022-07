Neheim: Neue Bierdeckel-Kollektion und das Fest der Scheffen

Neheim. Der Countdown zum Fest in Neheim läuft. Jetzt wurde die neue Bierdeckel-Kollektion vorgestellt und das Fest der Scheffen steht an. Die Details.

Es ist die 8. Kollektion von „Kunst auf dem Bierdeckel“, die die Neheimer Schützenbruderschaft St.-Johannes Baptist immer vor ihrem „Fest in Neheim“ herausbringt. Wie schon 2019 hat Anja Obertrifter die Motive gemalt. Für die Kollektion 2022 hat sich die Marketingkommission mit ihrem Chef Klaus Visser für das traditionelle Osterfeuer und für den Hudehirten vom Gransauplatz entschieden. „Wir haben uns aus sechs Motiven, die fest mit Neheim verbunden sind, für diese beiden entschieden“, so Visser.

Die Verteilung der 20.000 Stück Bierdeckel-Kunst hat schon begonnen. „Für Sammler unserer Bierdeckel-Kollektion sind noch genug vorhanden“, versichert die Künstlerin. Das steckt hinter den Motiven: Der Hudehirte auf dem Gransauplatz steht im Mittelpunkt des alten Neheims und des Strohdorfes. Außerdem in der Nähe der Kirche und des ehemaligen alten Rathauses. Bis 1952 hat er sein Amt ausgeübt. Er war sehr angesehen und hatte freien Eintritt und freies Trinken beim Neheimer Schützenfest. Der Gransauplatz (Burgstraße) ist auch immer Mittelpunkt des Festzuges. Hier findet die Parade statt und es wird die Quadrille getanzt.

Das Motiv Osterfeuer teilt sich in Tag und Nacht. „Der Aufbau des Osterfeuers am Tag ist immer mit so viel Spaß für Jung und Alt verbunden. Am Abend des Ostersonntags kommen viele Menschen ins Schwiedinghauser Feld, um beim Abbrennen dabei zu sein. Das alles will ich mit dem Motiv darstellen“, betont die Künstlerin. Des Weiteren sind neben dem Osterfeuer, die Osterkerze und die über 100 Jahre alte Kutscherlampe als Symbol dargestellt.

Heiße Phase startet am 5. August

Mit dem „Fest der Scheffen“, Freitag, 5. August am Fresekenhof starten die Neheimer Schützen in ihre heiße Phase für das Fest in Neheim. Die Scheffen Bernd Obertrifter und Rolf Christoph Haase haben für die Gäste wieder eine Überraschung vorbereitet. 2019 stellten sie einen großen ferngesteuerten Lkw der Warsteiner Brauerei vor. Was dieses Mal auf dem Programm steht, wollten die beiden Scheffen nicht verraten. Scherzhaft meinten Obertrifter und Haase: „Wir hoffen, dass wir im neuen Rathaus wieder zwei Räume bekommen. Dann können wir, wie unsere Vorfahren, das Bier wieder im Rathaus brauen.“

Kurzer Rückblick: Bis zum Bau der Schützenhalle braute die Bruderschaft ihr Bier im Erdgeschoß des Rathauses selber. Zum Brauen mussten früher die neu aufgenommenen Schützenbrüder zehn Jahre lang eine festgesetzte Menge Gerste abliefern. Man nannte diese Schützen: „die noch in der Gerste sind“. Später wurden die Naturallieferungen in Geldbeträge umgewandelt und fielen nach dem 2. Weltkrieg ganz weg.

„Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, endlich wieder mit dem Neheimer Volksfest durchstarten zu können. Alle Arnsberger Ortsteile haben ihr Fest super gefeiert, jetzt feiern wir zum Abschluss noch mal richtig und im September geht es auf das Arnsberger Stadtschützenfest“, betont Schützenoberst Christian Draeger. Aber jetzt freut er sich erstmal auf das „Fest der Scheffen“ bei dem er und seine Scheffen sich bei allen Freunden, Bekannten, Vereinen, Behörden, Gönnern und Sponsoren bedanken können.

