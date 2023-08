Neheim: Per App rund um die Uhr ans Paket gelangen

Neheim. Die DHL hat in der Möhnestraße ihre neue solarbetriebene Packstation eröffnet. Welche Rolle dabei auch der Klimaschutz spielt, erfährt man hier

In Neheim gibt es ab sofort eine weitere DHL Packstation. Die DHL Group hat in der Möhnestraße 97 vor dem dortigen Getränkemarkt einen solarbetriebenen Automaten installiert, der per kostenloser App bedient werden kann. Die Kapazität des Automaten umfasst insgesamt 66 Fächer.

Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Durch die Nutzung der Post & DHL App konnte bei dem Gerät auch der sonst übliche Bildschirm eingespart werden.

Die DHL Group begründet diese Umstellung auch mit Umweltschutzgründen. Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trage laut DHL zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werde bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller könnten pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Bundesweit be- und entladen aktuell mehr als 24.000 klimafreundliche Elektro-Fahrzeuge die Packstationen.

Der Fokus von Deutsche Post und DHL liege vermehrt in der Umsetzung nachhaltiger Citykonzepte: Die Packstationen befänden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel an Supermärkten, Tankstellen oder auf Firmengeländen. Ebenso spielten Wohnungsbaugesellschaften als Standortgeber in Wohngebieten eine bedeutende Rolle.

Zentrale Orte

Auch der Öffentliche Personennahverkehr und bundesweite Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der Stadt stünden im Vordergrund. Im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Bahn baut DHL Packstationen auch an Bahnhöfen auf. „Die DHL Packstation ist ein Kernelement bei der Umsetzung einer nachhaltigen Logistik“, sagt Frank Blümer, Niederlassungsleiter Dortmund des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland.

Die App-gesteuerte Packstation benötig kein Display, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bediene. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind. Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die DHL Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre. Wir werden unseren Service damit noch näher zu unseren Kunden bringen und klimafreundlicher machen“, sagt Frank Blümer.

„Das Onlineshopping wird immer beliebter und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt. Unsere Kunden stellen wir daher ein stetig wachsendes Netz an Packstationen zur Verfügung – und zwar an Orten, wo es für sie besonders bequem ist, weil sie keine zusätzlichen Wege haben“, so Blümer. Die Packstation sei leicht zu bedienen und meist rund um die Uhr verfügbar. Zudem sei der Service kostenlos.

Kontinuierlicher Ausbau geplant

DHL Paket hat nach eigenen Angaben den Packstationsservice bereits 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt. Aktuell existieren bundesweit 12.000 DHL Packstationen mit mehr als einer Million Fächern. Aufgrund der hohen Kundennachfrage werde das Unternehmen die Zahl der Packstationen auf mindestens 15.000 Packstationen erhöhen.

Der schnelle weitere Ausbau des Packstationsnetzes sei Teil eines mehrjährigen Digitalisierungsprogramms, das der Konzern DHL Group im März 2020 vorgestellt hat. Dabei investiert das Unternehmen in neue digitale Services und substanzielle Verbesserungen bereits bestehender Lösungen im Brief- und Paketbereich.

