Neheim: Polizei fahndet nach Wechselgeldbetrügern

Die Polizei fahndet nach Wechselgeldbetrügern, die in Neheim aktiv waren.

Neheim. Zwei Männer haben im Minimix-Lebensmittelmarkt ihr Unwesen getrieben.

Die Polizei fahndet nach Betrügern: Am 22. April kam es in einem Lebensmittelmarkt (Minimix) in Neheim zu einem Wechseltrickbetrug. Ein Tatverdächtiger ließ sich dabei mehrfach Geld wechseln und behielt immer wieder unbemerkt einige Geldscheine ein.

Der zweite Tatverdächtige lenkte die anderen Angestellten mit scheinbarem Kaufinteresse an verschiedenen Waren ab.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu der Identität der beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932-90200.

Fahndungsfotos finden sich hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/arnsberg-betrug

