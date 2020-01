Neheim. Eine resolute Frau vertreibt nach einem nächtlichen Angriff in Neheim auf einen 23-jährigen Enser die Schläger.

Neheim: Resolute Frau vertreibt Schläger

Ein 23-jähriger Mann aus Ense wurde in der Nacht auf Sonntag von mehreren Männern in der Hauptstraße in Neheim angegriffen und leicht verletzt. Eine bislang unbekannte Frau konnte die Täter vertreiben.

Nach Angaben des Ensers ging er gegen 2 Uhr von einer Diskothek in der Apothekerstraße in Richtung Fußgängerzone. Hier begegnete er einer Gruppe von mehreren Männern. Die Männer verfolgten den Mann und schlugen ihn anschließend zu Boden. Hier traten sie weiter auf den jungen Mann ein. Erst als eine Frau die Täter anschrie, flüchtete die Gruppe der Männer. Die Personalien der resoluten Frau sind nicht bekannt. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Leicht verletzt ging der Mann selbstständig ins Krankenhaus. Anschließend zeigte er die Straftat bei der Polizei an.

Von der Gruppe ist lediglich bekannt, dass zwei Täter ein südländisches Aussehen besitzen. Ein Täter war auffällig dick. Ein weiterer Schläger war klein. Diese hatte zudem auffällige, abstehende Ohren. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 02932 - 90 200 entgegen.

