Neheim: Rollender Plattenladen macht Halt für Vinyl-Fans

Der „MINT Vinyl-Bus“, ein Plattenladen auf vier Rädern, hat direkt vor dem neuen Hi-Fi-Geschäft „Loftsound“ in Neheim Station gemacht. Ein amerikanischer Schulbus, der mit seiner typischen Form, Farbe und Ausstattung zum Sinnbild für amerikanische Lebensweise und die Weite des Landes geworden ist. Die Idee: Im Bus gibt es die Platten, im Laden den passenden Spieler dazu. Michael Lohrmann aus Dortmund hat sich mit dem Bus einen Lebenstraum erfüllt.

„Die Idee hatte ich erst im letzten Jahr“, erinnert sich der 49-Jährige. Als Verleger des Fachmagazins „MINT“ für Schallplatten habe er seinen Horizont erweitern wollen. Und nicht nur das, auch von einem Teil seiner Schallplatten müsse er sich trennen. Immerhin rund 15.000 Stück sollen bei ihm zuhause rumstehen – Zeit, einen Teil davon in den Verkauf zu bringen.

„Ich habe kein Lager, die Platten stehen bei mir zuhause, nur ein Teil ist im Bus“, erklärt Lohrmann während er immer einen Blick auf und in den Bus wirft. Nur acht Meter lang sei der Bus, 7,5 Tonnen schwer. Gerade das, was Lohrmann mit seinem alten Führerschein noch fahren dürfe.

Die Plattenfans im Bus sind ehrliche Liebhaber. Es gibt stationäre Geschäfte, die die inzwischen wieder sehr gefragten Schallplatten verkaufen, Michael Lohrmann hatte eine andere Idee. „Ich bringe den Menschen die Musik nach Hause“, sagt er. Mit rund 3500 Schallplatten sei er heute nach Neheim gekommen. Immer wieder wurden alte Sammlungen aufgekauft oder er habe sich um einen Nachlass mit Platten bemüht, nur so kommt vermutliche die große Zahl zusammen.

Große Auswahl auf kleinem Raum

Harald Laser schätzt genau das – viel Auswahl auf engem Raum. Der 49-Jährige aus Ense hat über den Stopp des Vinyl-Busses in der Zeitung gelesen und einen guten Freund aus Drolshagen informiert. Beide haben sich an diesem Tag zum Stöbern im Bus verabredet. Außerdem ist der Halt des Busses natürlich auch in der Fachzeitschrift angekündigt worden.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

So wie Harald Laser sind die echten Fans hier unter sich. Berührungsängste darf man beim Besuch des Busses nun wirklich nicht haben: An den beiden Fensterseiten sind die passend gefertigten Boxen untergebracht, in den die Platten aufbewahrt werden. Um sich im Mittelgang von „Pop“ über „Hard Rock“ bis zu „Indie“ durchzukämpfen, ist es mit dem Einziehen des Bauchs nicht getan. Alle, die hier stöbern, sind erfinderisch – irgendwie gibt es doch ein Durchkommen ohne Stress.

Die Szene kennt sich zum Teil, und sie schätzt sich auf jeden Fall. Die meisten Bus-Besucher sind Männer, viele im mittleren Alter. „Hier gibt es nicht so viel Mainstream zu kaufen“, lobt Harald Laser. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Bus-Betreiber Michael Lohrmann hat seine Sammelstücke im Wert von 3 bis 400 Euro mitgebracht.

Stöbern mit Gleichgesinnten

„Die wirklich wertvollen Platten, die für teilweise mehrere Tausend Euro verkauft werden, sind zu Hause geblieben“, sagt er. Harald Laser reicht das aus, Deep Purple „Machine Head“, die soll es sein! „Diese Platte von 1972 habe ich schon im Alter von 18 Jahren gehört“, sagt Laser, handfester Rock – sein Kommentar. Nein, so etwas zu streamen gehe gar nicht und überhaupt, Schallplatten hätten sich zu Wertanlagen entwickelt. Zumindest, wenn es die Richtigen sind.

Der knallgelbe amerikanische Schulbus in der Apothekerstraße Neheim ist schon ein echter Hingucker. Foto: Frank Albrecht

500 Vinyl-Scheiben hat er zuhause stehen, dazu rund 2500 CDs. So eine Schallplatte sei einfach eine schöne Erinnerung. Auch sein Schwager Peter Heinemann aus Drolshagen, der extra angereist war, ist fündig geworden und beiden sind überzeugt: Eine Platte kann man nicht nebenbei hören, sondern muss es zelebrieren. Auf seinem Mittelklasse-Plattenspieler funktioniere das auch ganz gut.

Aus dem Vinyl-Bus bleibe in guter Erinnerung, dass man beim Suchen nicht alleine sei. Das, so Laser, könne in einem Platten-Laden schon mal anders sein. Zudem habe so ein Bus auch Eventcharakter, da mache das Plattenkaufen doppelt Spaß.

Den hat nach sechs Stunden auch „Bus-Fahrer“ Michael Lohrmann bei seinen Kunden ausgemacht. Rund 200 sollen im Bus gestöbert und gekauft haben. Jetzt geht es wieder ins Ruhrgebiet, die Fächer müssen aufgefüllt werden. Und damit er noch weiß, was über den Ladentisch gegangen ist, wird jede verkaufte Platte fotografiert und aufgeschrieben.