Neheim: Ruth-Cohn-Schüler bauen Verkaufsstand vom Feinsten

„Mach was!“ Dieser Aufforderung sind Schüler und Lehrer der Ruth-Cohn-Schule in der Vergangenheit bei zahlreichen Anlässen verschiedenster Art gefolgt. Keine Überraschung also, dass die Förderschule des HSK mit Sitz in Neheim auch am gleichnamigen Handwerkswettbewerb für Schulteams teilnimmt (siehe Infokasten).

„Einfach kreativ sein“ Organisiert wird der Wettbewerb „Mach was!“ von der Firma Würth, in Kooperation mit „Das Handwerk!“. „Macht mit eurem Schulteam mit, sichert euch 1000 Euro für eure Schule. Was Ihr dafür tun müsst? Einfach kreativ sein und mit einem Handwerksbetrieb an eurer Seite ein großartiges, handwerkliches Projekt an eurer Schule ins Leben rufen“, lautete der Aufruf – dem rund 250 Schulen gefolgt sind. Wegen der Coronakrise wurde der Ablauf angepasst: Einreichung Projektdoku 18. Oktober; Online-Voting 26. Oktober bis 8. November; Bewertung Fachjury bis 22. November; Gewinn-Einlösung ab Frühjahr 2021. Info: https://www.handwerkswettbewerb.de/de/handwerk/startseite/index.php

Zunächst stellte sich die Frage: „Was machen?“ Schnell war eine Idee geboren – ein mobiler Verkaufsstand für die Produkte der Schülerfirmen „happy things“ soll gebaut werden! Um diese Vision verwirklichen zu können, musste nicht nur bei den „Machern“ des Wettbewerbs eine Projektplanung eingereicht werden; es galt auch, eine Partnerfirma aus dem heimischen Handwerk zu finden.

Mit der Firma Gebro Herwig zog sich die Ruth-Cohn-Schule einen „dicken Fisch“ als Partner an Land: Mit über 100 Mitarbeitern ist das in Obereimer angesiedelte Unternehmen regional einer der größten Arbeitgeber im Bereich Haustechnik. „Wenn man sieht wie Handwerk funktioniert, kann man Jugendliche eher für Handwerk begeistern, als wenn man ein Auswahlverfahren am Computer durchläuft“, meint Thomas Reiter, Betriebsleiter und Prokurist bei Gebro, zum Engagement für das Projekt.

Dieses konnte nun Fahrt aufnehmen. „Der Stand soll so konstruiert werden, dass er zusammenlegbar und mit einem größeren Pkw zu transportieren ist“, lautete der Plan.

Nicht nur das starke Geschlecht packt an – beim „Mach was!“ Projekt an der Ruth-Cohn-Schule entdecken auch „Mädels“ das Handwerk. Foto: Privat / WP

„Und autark durch Solarversorgung“, legten die beteiligten Schüler/-innen – beim Projektstart Anfang Februar alle in Klasse 8 – gleich noch einen drauf. Apropos Projektstart; eigentlich sollte der Wettbewerb – inklusive Dokumentation – am 30. April abgeschlossen sein. Doch dann schlug Corona zu – die Umsetzung verzögerte sich.

Abgabefrist verlängert

Der Ausrichter zeigte sich aber flexibel, verlängerte die Abgabefrist kurzerhand bis Mitte Oktober 2020.

Die Schülergruppe blieb während der folgenden Monate unverändert zusammen – und am Ball; erarbeitete gemeinsam mit dem an der Schule beschäftigten Handwerksmeister Rüdiger Beyme sowie mit Klassenlehrer Sebastian Schewe, Schulleiterin Claudia Brozio und einigen Gebro-Mitarbeitern einen Entwurf zur Gestaltung und Form des Verkaufsstandes – und setzte ihn Stück für Stück um.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein stabiler Holzrahmen in Modulbauweise inklusive Boden sowie Pultdach, Verkaufstheke und Zugangstür geben dem nun fertiggestellten Stand ein modernes Design.

Tolle Partner

Die Außenplanen fertigte mit der Firma Walter Beschriftungen ein weiteres heimisches Unternehmen. „Und zwei Gesellen von Gebro Herwig haben einen ganzen Tag lang gemeinsam mit den Schülern LED-Leisten angebracht, Wechselregler und Batterie angeschlossen und das PV-Solar-Modul auf dem Dach in­stalliert“, freut sich Claudia Brozio über die Tatkraft in Reihen des Projektpartners.

Dieser habe sich übrigens auch mit einem höheren Betrag finanziell eingebracht und damit die Umsetzung der anspruchsvollen Planung erst ermöglicht, so die Schulleiterin weiter. Entstanden ist ein schicker Verkaufsstand mit vier Quadratmetern Grundfläche; und dank der Einbindung von Profis haben die Jugendlichen große Wertschätzung erfahren.

