Neheim: SBL sieht Hindernislauf für Fahrradfahrer

Nicht Fahrradfahrer freundlich: Die Ampelanlage an der Autobahnabfahrt am Rathaus im Stadtteil Neheim.

Neheim. Sauerländer Bürgerliste sieht umständliche Regelung an der Autobahnauffahrt/-abfahrt am Rathaus.

Die „Sauerländer Bürgerliste“ (SBL) moniert in einem Schreiben an Bürgermeister Ralf Paul Bittner die Situation für Radfahrer an der Lichtsignalanlage an der Autobahnauf- und -abfahrt Neheim-Süd (früher: Rathausplatz).

Dort, so die SBL, sei es viel zu umständlich, als Radfahrer über die Kreuzungen am Rathaus zu gelangen. Dort müsse ein Radfahrer sogar dreimal anhalten und einen Knopf drücken, um weiterzukommen. „An den anderen Stellen der Lichtsignalanlagen in dem besagten Bereich muss ein Radfahrer immerhin noch zweimal anhalten und einen entsprechenden Knopf drücken. Warum kann man die Straßen nicht mit einem Knopfdruck überqueren?“, fragt die SBL.

SBL: Für eine fahrradfreundliche Stadt nicht akzeptabel

Da aber Arnsberg eine fahrradfreundliche Stadt sein wolle, müsste dies an allen Lichtsignalkreuzungen in Arnsberg selbstverständlich sein. Außerdem dürfte der fahrradfreundliche Umbau der Kreuzungen nach Ansicht der SBL förderfähig sein, so dass Fördermittel des Landes zu erwarten wären, würde man die Verbesserung der Situation angehen.

„Lästig ist auch noch der starke Knick in der Wegeführung bei der Einfahrt in die Stembergstraße.“ Komfortabel wäre es zudem, wenn an den Masten neben den „Drück-Knöpfen“ noch Haltegriffe angebracht würden - wie bereits in anderen Städten geschehen. Deshalb bittet die SBL nun um entsprechende Beratung der Problematik in den städtischen Gremien.

