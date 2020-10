Neheim: Schüler packen Weihnachtspakete für Osteuropahilfe

Neheim. Weihnachtsgeschenke für Kranke und Obdachlose in Osteuropa: In Neheim kann jeder mit einem gefüllten Schuhkarton zur Aktion beitragen.

Die Weihnachtspäckchen-Aktion der kfd St. Johannes Neheim für die Csilla-von-Boeselager-Stiftung – Osteuropahilfe läuft schon auf vollen Touren.

Es ist aber anders als in den vorherigen Jahren. „Die Corona-Pandemie und die damit verbunden Hygieneschutzbestimmungen ändern den gesamten Ablauf unser traditionellen und beliebten Sammelaktion“, betont Mechthild Topp. Sie und Kirsten Ante-Bühner betreuen das Projekt für die Csilla-von-Boeselager-Stiftung – Osteuropahilfe seit 2011. Im Jahr der Pandemie hat die kfd die Aktion ins St.-Ursula-Gymnasium (SUG) verlegt und ein Hygienekonzept aufgestellt.

Voßwinkeler Kinder helfen beim Verladen Die Weihnachtspäckchen werden in Kategorien für verschiedene Altersgruppen gepackt: für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Sachspenden sollten aus Hygieneartikeln, haltbaren Lebensmitteln, Kaffee, Tee, Spielsachen, Süßigkeiten, Malutensilien, sowie Strümpfen, Mützen, Schals oder Handschuhen bestehen. Es wird gebeten, keine gebrauchten Kleider zu spenden. Ein Aufkleber auf dem Karton weist darauf hin, ob das Weihnachtspäckchen für Mädchen oder Jungen bestimmt ist. Am Freitag, 4. Dezember, werden die Weihnachtspäckchen für den Transport auf einen Lkw verladen. Dabei werden Schulkinder und Kindergartenkinder aus Voßwinkel helfen. Wer am 7. November sein Weihnachtspäckchen oder seine Geldspende beim SUG nicht abgeben kann, hat die Möglichkeit, diese bis Freitag, 27. November, beim Friseursalon Koppenberg an der (kleinen) Möhnestraße dieses abzugeben. (Hygienebestimmungen beachten). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, per Überweisung direkt an die Stiftung zu spenden.

Am Samstag, 7. November, ab 10 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr können die bereits gepackten Weihnachtspäckchen oder Sach- und Geldspenden abgegeben werden. „Dafür werden wir eine Station auf dem SUG-Parkplatz im Innenhof einrichten. Dort nehmen wir die Päckchen oder Sach- und Geldspenden an“, betont Ante-Bühner. Sie hofft, dass die Veranstaltung trotz der neuen Pandemie-Bestimmungen stattfinden kann.

Im Foyer und Aula werden die Päckchen gepackt. „Schulleiter Bertin Kotthoff unterstützt das Projekt sowie engagierte Schüler unteranderen aus der Churchgroup von Susanne Hardes“, so Silke Cronenberg und Christa Haupt, die 1. und 2. Vorsitzenden der SUG-Schulpflegschaft. Vor den Herbstferien haben Schüler schon rund 100 Schuhkartons in Weihnachtspapier eingepackt. Jetzt kamen nochmal knapp über 150 Schuhkartons hinzu. „Die müssen alle mit Sachspenden gefüllt werden. 2019 gingen 572 Weihnachtspäckchen von der kfd auf die Reise. „Wenn wir die 600er-Marke knacken, wäre das super“, meint Ildikó von Ketteler-Boeselager, stellvertretende Vorsitzende der Stiftung.

Nothilfe für Kranke und Obdachlose

Amelie Kremer (14 Jahre) aus Neheim ist in der SUG-Churchgroup und hilft bei der Sammelaktion: „Ich engagiere mich gerne, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Mich interessiert die Arbeit der Kirche. Kirche muss nicht langweilig sein.“ Freundin Amelie Röwekamp (14) aus Neheim ist auch dabei: „Mir geht es darum, dass ich Menschen eine Freude machen kann.“ Für Moritz Oest (15) und Oskar Lahme (14) aus Hüsten ist es eine tolle Aktion, um die Menschen in Not in Ungarn und Serbien zu Weihnachten zu unterstützen.

„Durch eine anonyme Spende haben wir die Möglichkeit jedes Päckchen mit Zahnbürsten und Zahnpasta zu befüllen. Die Verteilung wird durch langjährige Projektpartner vor Ort organisiert“, versichert Ildikó von Ketteler-Boeselager. Sie war öfter bei der Verteilung vor Ort und machte sich selber ein Bild von der herrschenden Armut.

„Es sind viele ältere Menschen in den Orten von der Armut betroffen und allein gelassen. Die junge Generation ist wegen der Arbeit fortgezogen. Wir leisten Nothilfe für Kranke, Hungrige, Obdachlose und fördern Schulprojekte, um die berufliche Zukunft der Kinder zu sichern“, berichtet von Ketteler-Boeselager. Die Stiftung arbeitet mit privaten, örtlichen Initiativen als Partner zusammen und fördert bürgerschaftliches Engagement.

