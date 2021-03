Neheim: Schüler wollen 10.500 Kilometer laufen

Neheim. Trotz Pandemie starten Jugendliche des St.-Ursula-Gymnasiums einen Sponsorenlauf zugunsten von Kindern in Peru.

Symbolisch wollen Schülerinnen und Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums die Strecke von Neheim nach Lima zurücklegen. In der Fastenzeit ruft der Arbeitskreis „Unsere Welt“ zum Sponsorenlauf auf. Auch in Zeiten der Pandemie wollen die Beteiligten den Kontakt zum Sozialprojekt „Miramar“ in im peruanischen Lima aufrechterhalten.

Ursulinenschwestern haben das Projekt im Stadtteil San Miguel ins Leben gerufen, sie unterrichten 380 Kinder in einer Grundschule, betreuen 150 Kinder im Kindergarten und sorgen dafür, dass sie alle jeden Tag eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Möglich ist das nur durch die Hilfe aus Deutschland. Der Arbeitskreis „Unsere Welt“ sammelt jedes Jahr Geld für Miramar.

Für den Sponsorenlauf, der jetzt gestartet ist und noch bis zum 3. April laufen soll, haben sich die Jugendlichen Sponsoren gesucht, die für jeden zurückgelegten Kilometer eine bestimmte Summe zugesagt haben. Zwar heißt das Projekt Sponsorenlauf, erlaubt sind aber auch andere Bewegungsarten. Die Schülerinnen und Schüler sollen animiert werden, sich regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen, ob laufend, mit Inlinern oder auf dem Fahrradsattel.

Effekt auf beiden Seiten

So sollen beide Seiten profitieren: Die Jugendlichen durch die Bewegung, die in Zeiten des Lockdowns bei vielen zu kurz gekommen ist, und die Kinder in Lima durch die Spenden, über die unter anderem das gemeinsame Frühstück finanziert wird.

Nach Abschluss der Laufaktion lässt sich jeder Teilnehmer die Sponsorenbeiträge aushändigen und überweist diese – kontaktlos – auf das Arbeitskreis-Konto. Von dort wird die Gesamtsumme dann direkt an das Projekt „Miramar“ überwiesen.