Neheim: Sperrungen entlang der Schobbostraße

Neheim. An der Schobbostraße wird ab Montag weiter gebaut. Der Baustellenbereich wird für den Verkehr gesperrt, auch Anliegerverkehr ist kaum möglich.

Die Stadtwerke Arnsberg GmbH beabsichtigen ab Montag,13. September, mit den Bauarbeiten zur Erneuerung Schobbostraße – zwischen Graf-Gottfried-Straße und Am Neheimer Kopf – zu beginnen. Zuerst erfolgt eine Neuverlegung der Wasserleitung zwischen Graf-Gottfried-Straße und Einmündung Wiesenstraße, anschließend werden Abwasserkanal und Transportleitung der Wasserversorgung zum Hochbehälter Am Neheimer Kopf erneuert.

Danach erfolgen noch Erneuerungen von Strom- und Gasleitungen der Westnetz GmbH, dann schließlich werden Gehwege, Parkstreifen, Baumstandorte, Straßenbeleuchtung und die Fahrbahn schrittweise hergestellt. Hierfür muss der Baustellenbereich für den gesamten Verkehr gesperrt werden, auch Anliegerverkehr wird kaum noch möglich sein. Ab Montag, 20. September, sollen dann auch die Bauarbeiten in der Straße Am Neheimer Kopf, zwischen Schüngelstraße und Haus Nr. 21 (Fußweg zur Wiesenstraße) beginnen.

Hier werden zuerst Kanalhausanschlüsse erneuert, dann folgen Arbeiten an der Wasserleitung der Stadtwerke und den Stromleitungen der Westnetz GmbH. Abschließend werden auch dort schrittweise Gehwege, Parkstreifen Baumstandorte, Straßenbeleuchtung und die Fahrbahn hergestellt. Danach werden die gleichen Arbeiten in dem Abschnitt zwischen Haus Nr. 21 und Einmündung Schobbostraße durchgeführt.

Apothekerstraße als nächstes dran

Die Arbeiten in der Schobbostraße und Am Neheimer Kopf, zwischen Schüngelstraße und Schobbostraße, sollen in der ersten Hälfte 2022 abgeschlossen sein, anschließend erfolgen die gleichen Arbeiten in der Apothekerstraße und Am Neheimer Kopf, zwischen Graf-Gottfried-Straße und Schobbostraße. Die Arbeiten müssen unter Vollsperrung der Straßenabschnitte erfolgen, auch Anliegerverkehr wird nur noch außerhalb der Arbeitszeiten der Baustelle sehr eingeschränkt möglich sein. Die Fertigstellung des fast zwei Millionen Euro teuren 6. Bauabschnitt ist für Dezember 2022 geplant.

