Neheim: Streit über Ausbau von Parkplätzen

Eine mögliche Erweiterung des Parkplatzes an der Ackerstraße hat im Neheimer Bezirksausschuss eine Grundsatzdiskussion über die Mobilitätsstrategie in der Stadt ausgelöst.

CDU und SPD haben jeweils die Erweiterung des Parkplatzes nahe der Autobahnauffahrt beantragt. Sie wollen die Zahl der Parkplätze von aktuell 80 auf 160 verdoppeln, die CDU kann sich sogar noch weitere auf dem bisherigen Bolzplatz vorstellen.

Ziel beider Fraktionen ist es wie berichtet, weitere kostenlose Parkplätze für Mitarbeiter der Betriebe in der Neheimer Innenstadt zu schaffen sowie für Pendler, die dort in in andere Autos von Fahrgemeinschaften umsteigen. Die Stadtverwaltung prüft eine mögliche Erweiterung des Mitfahrerparkplatzes und will die Ergebnisse in der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses vorstellen.

Position von Grünen und Linken

Unterdessen aber ist im Ausschuss bereits ein Streit darüber entbrannt, wie die Ziele des Masterplans Mobilität erreicht werden können. Darin hatten die Politiker gemeinsam beschlossen, in Zukunft den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr stärker zu fördern, um möglichst die Zahl der Autofahrten zu senken und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Sina Humpe von den Grünen stellte eine Erweiterung des Parkplatzes an der Ackerstraße auch in dieser Hinsicht in Frage. Zudem kritisierte sie die Argumentation der Antragsteller – sie lege nahe, dass Autofahrer eine Art Grundrecht auf kostenfreie Parkplätze hätten. Das aber sehe die Grünen-Fraktion anders: „Es gibt immer noch freie Parkhausplätze.“ Daher soll man nicht vorschnell weitere Flächen versiegeln.

Den Vorwurf aus den Reihen der CDU, sie verbreite „grüne Ideologie“ wehrte Humpe ab. „Von Ideologie zu sprechen, finde ich furchtbar“, sagte sie. Dass ihre Partei sich für Klimaschutzziele einsetze, sei selbstverständlich. Unterstützung für ihr Anliegen kam von den Linken. „Das Autofahren in die Innenstadt muss unattraktiv werden“, so Martin Werner.

Situation in Wohngebieten

Die CDU hingegen sieht zusätzliche kostenlose Parkplätze als dringend notwendig an. Zudem könne man die Autofahrer nicht zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zwingen, meinte der Ausschussvorsitzende Klaus Humpe: „Im Moment gelingt es nicht, die Leute durch Verknappung der Parkplätze zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu erziehen.“

Pia Buckemüller und Bernd Bierwirth (SPD) warben dafür, trotz der aus ihrer Sicht unstrittigen Ziele des Masterplans Mobilität den Parkdruck in Neheim anzuerkennen und nach vorübergehenden Lösungen zu suchen. „Man darf die Augen nicht davor verschließen, dass aktuell gefährliche Parksituationen in Wohngebieten entstehen“, so Buckemüller, etwa im Binnerfeld und an der Annastraße.

Bauprojekte im Jahr 2021

„Parken ist das Thema, das im Moment sehr bewegt und bei dem wir an unsere Grenzen kommen“, sagte Verkehrsplanerin Dr. Birgitta Plass. Ihr Anliegen sei es daher, eine Parkplatz-Erweiterung zu prüfen und dabei Fußgänger- und Radverkehr mitzudenken. Auch Planungsdezernent Thomas Vielhaber hatte in einer ersten Stellungnahme bereits darauf hingewiesen, dass Mobilitäts- und Klimaschutzziele bedacht werden müssen.

Grundsätzlich sieht die Verwaltung den Vorschlag von CDU und SPD als Option, weil 2021 voraussichtlich mit dem Umbau des Busbahnhofs begonnen werden kann. Durch die Zwischenlösung werden zeitweise Parkplätze im Möhnepark wegfallen. Zudem wird das Trilux-Parkhaus für Sanierungsarbeiten ebenfalls 2021 voraussichtlich sechs Monate geschlossen.