Die noch ausstehende Entfernung eines ehemaligen Kasernenzauns sowie die ausgebliebene Reparatur einer Sitzbank im Camp Loquet schlagen hohe Wellen in der Stadtverwaltung. Auf einen am Freitag erschienenen kritischen Leserbrief von Camp-Loquet-Anwohner Swen Busse reagiert die Stadt prompt mit einer Stellungnahme.

Die Stadtverwaltung betont, dass sich der Ex-Kasernenzaun heute auf einem Privatgrundstück befinde, daher sei in erster Linie der Eigentümer zuständig. „Entstehen aber öffentliche Gefahren wie gegebenenfalls durch den beschriebenen Stacheldraht, ist gemäß Landesforstgesetz die Untere Forstbehörde dafür zuständig, für die Lösung der Problematik zu sorgen“, so die Verwaltung. Die örtliche Ordnungsbehörde sei bei Grundstücken im Wald nicht zuständig und habe daher hier keine Handhabe. „Dennoch werden wir nochmals mit Nachdruck die zuständigen Stellen auf die Situation hinweisen und auf eine zeitnahe Lösung drängen“, schreibt die Verwaltung.

Wichtige Frage ist noch unbeantwortet

Nichts sagt die Verwaltung dazu, warum es im Waldstück überhaupt noch einen Kasernenzaun gibt. Hintergrund: Im Rahmen der Konversion kam das frühere Areal der belgischen Streitkräfte ins Bundesvermögen und wurde später zu Wohnbauland, wofür die Stadt Arnsberg im Jahr 1997 einen Bebauungsplan aufstellte. Warum verblieb beim Verkauf des Grundstücks an privat der Zaun auf dem Grundstück? Hätte er nicht zuvor schon längst entfernt sein sollen? Hierauf gibt es bisher keine Antwort der Stadtverwaltung Arnsberg.

Arnsberg Stadt verweist auf notwendige zusätzliche Kita-Plätze Leserbrief-Schreiber Swen Busse bezweifelt die Notwendigkeit einer neuen Kita im Camp Loquet. Dagegen betont die Stadtverwaltung, dass immer noch etwa 200 Kita-Plätze im Stadtgebiet fehlen, nachdem Anfang 2019 sogar noch 400 Kita-Plätze im Arnsberger Stadtgebiet fehlten. Näheres hierzu steht in einer Vorlage für den am 11. März tagenden Jugendausschuss, die man im Internet auf arnsberg.de - Rubrik Politik, Sitzungen - findet Daher plant die Stadt durch Teilerwerb des „Schrottimmobilien-Grundstücks“ an der Ernst-König-Straße eine Kita in Trägerschaft der Stepke Kitas gGmbH.

Die Verwaltung geht in ihrer Leserbrief-Stellungnahme auch auf die nicht reparierte Bank ein. „Bei der Bank handelt es sich um einen Glasfaserbetonhohlkörper als Sitzmodul in hochwertiger Betongüte, sprich: um ein besonderes Material“, so die Verwaltung. Der Schaden , der auf Vandalismus zurückzuführen sei, könne schwerlich behoben werden. Der Reparaturaufwand sei extrem hoch, denn es müsste zunächst Gewebe eingebracht und dann schichtweise die Oberfläche hergestellt werden.

Bank-Reparatur lohnt nicht

Die Kosten für die Reparatur durch eine hierfür ausgebildete Firma, die bereits ausgesucht wurde, würden an die 3000 Euro betragen. „Diese Kosten sind zu hoch, gemessen an der Tatsache, dass die Bank dann erneut dem Risiko von Vandalismus ausgesetzt wäre“, schreibt die Verwaltung. Eine Lösung für die Zukunft werde aktuell entwickelt. Abschließend sagt die Stadt: „Der hier dargelegte Sachverhalt wurde dem Leserbriefschreiber im direkten Austausch mit dem zuständigen Fachdienst „Grünflächen“ mehrfach persönlich erläutert. Der Leserbriefschreiber wurde zudem durch den Fachdienst bei verschiedenen Aktionen unterstützt, so beispielsweise am MooKi-Gebäude.“

Zum Thema Schrott-Immobilie an der Ernst-König-Straße teilte die Verwaltung mit: „An Erwerb und Abriss der Schrottimmobilie wird intensiv gearbeitet, eine Lösung steht kurz bevor.“ Nach Infos unserer Zeitung steht ein Notartermin für den Grundstückserwerb noch aus. Wenn das dann klappt, könnten auf einem Teil des Grundstücks eine neue Kita und auf dem anderen Grundstücksteil durch einen privaten Investor Wohnungen entstehen.

Hier der Leserbrief von Swen Busse, der an der Ernst-König-Straße wohnt:

Betrifft Artikel vom 3. März: „SPD an der Ernst-König-Straße vor Ort“

Ich habe 2017 per E-Mail und mit Foto eine Nachricht an die Mitarbeiter der Stadt Arnsberg geschickt und auf die KLEINE Beschädigung der rosa Bank hingewiesen - ohne Antwort. Nach der Bürgermeisterwahl in 2018 bin ich der allgemeinen Aufforderung von Herrn Bittner nachgekommen und habe an seine Bürger-WhatsApp ein Foto von dieser inzwischen erheblich mehr beschädigten Bank mit entsprechendem Text geschickt - automatische Antwort: vielen Dank, wir kümmern uns.

Am 25. Juni 2018, nachdem meine Frau Herrn Bittner auf einer Veranstaltung persönlich darauf angesprochen hatte, haben wir ihm auf seine Bitte hin erneut eine E-Mail mit Foto von der mit der inzwischen weiter deutlich vergrößerten Beschädigung dieser Bank geschickt. Darauf kam ein automatisiertes Dankeschön. Ich habe zur weiteren Erledigung den Vorgang weitergeleitet an die Fachdienstabtlg. Nichts ist bis heute passiert.

Nun zum Zaun im angrenzenden Wald/ ehemaligen Kasernengebiet: Vorweg kann ich jetzt feststellen, dass am Samstag den 29. Februar 2020 in einer Nacht- und Nebelaktion ein ganz kleiner gefahrloser Durchgang ohne Stacheldraht entstanden ist. Jetzt zu den Fakten: Ich hatte mit Frau Trompeter ( Stadtförsterin ) telefoniert und die Antwort war , dass die Stadt nichts tun könne. Das nächste Telefonat war dann mit der zuständigen Revierförsterin vom Regionalforstamt Rüthen, Frau Goeke, die mir telefonisch erklärt: „Wir kommen nicht zusammen, da die Zaunanlage auf privatem Gelände steht“. Alle Ansprechpartner haben seit 20 Jahren das Zaunproblem weitergereicht bzw. versucht, es auszusitzen.

Zum Sommeranfang 2019 habe ich mit dem örtlich CDU- Abgeordneten Wolfgang Schäfer mehrmals gesprochen, um Herrn Bittner einmal zu einer Begehung hier in unser Wohngebiet zu bekommen. Herr Bittner ließ mitteilen, er wolle vorab unsere Anliegen schriftlich haben. Was soll die Show des Bürgermeisters mit Wanderung und Bürgernähe. Wir haben uns dann dazu entschlossen, auf eine Wanderung mit dem Bürgermeister bei uns zu verzichten.

Die Bauruine an der Ernst-König-Straße besteht seit Oktober 2000. Nach anfänglicher Gefahreneindämmung durch einen Bauzaun seitens der Stadt hat man sich auch da aus der Verantwortung gezogen. Immer wieder in den vergangenen Jahren musste die Feuerwehr wegen Brände in der Ruine ausrücken. Mein Resümee: Der Bürgermeister sollte sich einfach mal weniger mit persönlichen Fotos in der Zeitung präsentieren und die frei werdende Zeit effektiver nutzen. Ich finde es seltsam, dass die SPD sich jetzt plötzlich als Heiler und Kümmerer darstellt, - das ist ein Witz. Die SPD ist unredlich, denn sie hat sich da bisher nicht hervorgetan. Richtig ist, - wir sind nicht Moosfelde , sondern Camp Loquet und bisher haben wir hier fast alles selbst geregelt, oft auch gegen die „Besserwisser“ der Stadt.

Viele Projekte in unserem Wohngebiet sind nur durch Eigeninitiative der dort wohnenden Bürger entstanden:Die alte Tankstelle konnte abgebrochen und entsorgt werden( private Initiative ). Die Stadt hatte dann eingewilligt und statt geplanter 10.000 DM tatsächlich nur 1000 DM an Kosten dafür bezahlt. Mit finanzieller Unterstützung der Volksbank konnten 20 zusätzliche Parkplätze an der Ernst-Cöppicus-Straße erstellt werden, das Gelände neben an hergerichtet und eine Tischtennisplatte für die Jugend aufgestellt werden. Und verschont uns um Himmels Willen mit einer weiteren Kita hier, - es gibt fußläufig gut zu erreichen die ev. Kindertagesstätten Bonhoeffer und Arche-Noah, die Kita von St. Elisabeth und die Kita an der Grundschule Moosfelde. Wo soll denn der Bring-und- Hol-Verkehr für eine neue Kita hier parken??? Es gibt um diese Morgenzeit hier eh schon genug Verkehrsprobleme.mit den parkenden PKWs und den Fahrzeugen der Müllabfuhr. Es gibt auch keinen Bürgersteig.

Swen Busse, Neheim