Neheim: Suche nach vermisster Person per Hubschrauber

Neheim/Voßwinkel. Im Raum Neheim und Voßwinkel sucht die Polizei nach einem vermissten 24-Jährigen. Auch ein Suchhund ist im Einsatz.

Per Hubschrauber sucht die Polizei am Dienstagmittag nach einem vermissten 24-Jährigen aus Neheim. Auch am Boden sind Einsatzkräfte sowie ein Suchhund im Einsatz. Die Suche findet in Neheim und in einem Waldgebiet bei Voßwinkel statt.

Der Vermisste hat dunkelblonde Haare und ist ca. 180 cm groß. Er trägt vermutlich einen dunkelbraunen Parker und weiße Sneaker. Laut Polizei befindet er sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Bilder des Vermissten sind hier zu finden.

Hinweise an die Polizei

Er hat das Handy ausgeschaltet. Sein Pkw steht vor der Wohnung. Geldbörse, Führerschein und Ausweis liegen in der Wohnung. Es sind keine Anlaufadressen bekannt. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei entgegen unter 0291-90200.