Neheim: SUG-Abiturienten zwischen Prüfungen und Entlassfeier

Neheim. Die Abiturzeugnisse am Neheimer Sankt-Ursula-Gymnasium werden ausgegeben. Drei Abiturienten berichten über die Prüfungen und den großen Tag.

Aufgeregt sind sie nicht, sagen sie, obwohl der wohl größte Tag in ihrem bisherigen Leben ansteht: Frieda Niermann, Julia Reinhart und Thorben Göritz sind Teil der Abiturientia des Neheimer Sankt-Ursula-Gymnasiums. Für sie steht die Zeugnisübergabe und der Abiball an; los geht es am Freitagvormittag mit einem Gottesdienst, darauf folgt die Zeugnisübergabe und ein anschließender Sektempfang. Trotz des Meilensteins nehmen die Drei den Tag gelassen. „Ich bin nur gespannt, was für uns so geplant ist“, sagt Julia – das sind sie alle. Das Programm der Entlassfeier ist eine kleine Überraschung. Es gibt Musikeinlagen und Reden, und auch die Zeugnisübergabe ist ein Event für sich.

Große Feierlichkeiten am Sankt-Ursula-Gymnasium

Schon beim Betreten des Foyers nach dem Gottesdienst wird die Feierlichkeit des Tages deutlich: Die aufgebauten Tische sind mit weißen Tischdecken und Blumen geschmückt, in jeder Ecke klicken die Kameras. Lehrerinnen und Lehrer unterhalten sich untereinander, begrüßen die Eltern, begrüßen die Schülerinnen und Schüler. Es wird sich unterhalten, gelacht, manch einer freut sich über das Wiedersehen mit einem anderen. Zwischen Gottesdienst und Entlassfeier herrscht im Foyer reges Treiben; die Aula wird voll sein, wenn alle Anwesenden ihren Platz einnehmen.

>>> Abschluss von der Agnes-Wenke-Schule: Amer wird Pflegekraft

Lehrkräfte, Eltern und Gäste sind schick gekleidet – und erblassen doch im Vergleich zu den Schülerinnen und Schülern, die im Laufe der Veranstaltung ihre Abiturzeugnisse erhalten. Die meisten Schüler tragen Anzüge, bei den Schülerinnen sind Kleider allerdings gar nicht mehr das Kleidungsstück der Wahl. Viele von ihnen tragen Jumpsuits oder einen Hosenanzug, dazu Pumps und Highheels, ein Schuh schicker als der nächste. Die Haare sind gestriegelt und gegelt, die Schülerinnen sind geschminkt und die Haare gemacht.

Auch Julia und Frieda tragen Hosenanzüge zur Entlassfeier; Frieda in blau, Julia cremefarben, beide mit weiter Hose. „Den Anzug habe ich tatsächlich letzte Woche erst gekauft“, verrät Julia. „Mein Kleid habe ich schon vor zwei Monaten gekauft.“ Das Kleid wird sie dann beim Abiball tragen – der findet am Freitagabend statt. Da darf das Outfit auch ein anderes sein als am Freitagvormittag. Für die Abiturienten ist das einfacher – ein Anzug überzeugt bei allen feinen Anlässen. „Es fühlt sich bisher an wie ein Tag wie jeder andere auch – wir sind nur schicker gekleidet.“ Thorben schmunzelt.

Aufregung vor den Prüfungen – berechtigt?

Dabei war der Weg zum Abschlusstag gar nicht so einfach: Seit den Osterferien haben sich die Schülerinnen und Schüler mit den Abiturprüfungen befassen müssen. „Wir haben uns da sehr intensiv drauf vorbereitet“, erinnert sich Thorben. Dem kann Frieda nur zustimmen: „Vor der ersten Klausur war die Aufregung schon groß – aber dann wurde es besser.“ Denn sie konnten feststellen, dass eine Abiturprüfung auch nur eine Klausur ist – „Nur ist die halt vom Land gestellt worden, nicht von den Lehrerinnen und Lehrern hier.“ Das hat den Schülerinnen und Schülern Sicherheit gegeben.

>>> Die Grimmeschule verabschiedet ihre Abschlussklasse

74 Schülerinnen und Schüler haben beim Sankt-Ursula-Gymnasium ihre Abiturprüfungen angetreten, haben ihren Abisturm unter dem Motto „Abiwood 2023“ gefeiert als erster Jahrgang ohne Beschränkungen seit dem Beginn der Coronapandemie. „Alle haben ihr Abitur bestanden“, verrät Ann-Kathrin Bomke, eine der Stufenleiterinnen der Abiturientia, stolz.

Das heißt für die Schülerinnen und Schüler jetzt der Aufbruch in ein neues Kapitel ihres Lebens: Frieda, Julia und Thorben wissen schon, wie es weitergehen soll. „Erstmal ein bisschen entspannen!“ Sie lachen. Aber auch danach haben die Drei schon konkrete Pläne: Frieda macht eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin – „Und danach möchte ich dann gern Medizin studieren.“ Auch Julia wird eine Ausbildung machen: Zur Chemielaborantin. „Den Ausbildungsplatz habe ich auch schon sicher.“ Und Thorben geht den klassischen Weg nach dem Abitur: Er geht an die Uni zum Studieren. „Ich möchte Grundschullehramt studieren“, erzählt er.

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten vom Sankt-Ursula-Gymnasium 2023:

Robin Jordan Alteköster, Jacqueline Aster, Hannes Bartmann, Julia Cäcilia Barton, David Böhmer, Emma Charlotte Brake, Armin Brinkmann, Jonas Elias Brochtrop, Valentin Bühner, Sarah Beate Bürmann, Friederike Eggenstein, Emma Maria Eickel, Lilith Ensikat, Nils Figge, Adrian Fischer, Erik Thorben Fogl, Fabienne Svenja Franke, Irina Lucie Franke, Maik Fridel, Sandy Yvonne Gisler, Hannah Goeke, Thorben Göritz, Linda Grothe, Torben Alexander Haase, Yannik Hennecke, Sophie Hildebrand, Morenike Ayomide Hillebrand, Tobias Huchtemeier, Dennis Hücker, Josephine Jolmes, Klara Antonia Junker, Theresa Kaup, Theresa Isabell Kemper, Cedric Owen Keysselitz, Ammar Khiata, Luca Günther Kiesewetter, Patricia Victoria Konrad, Sabrina Kurkan, Alexander Kyewski, Michael Alan Leikopf, Paul Claudius Lenze, Florian Loban, Anna Katharina Merschhoff, Frieda Katharina Niermann, Marco Pace, Niklas Pelkner, Carla Renate Ursula Pflaumer, Tom Pieper, Julius Wolfgang Rehbein, Julia Reinhart, Lili Richter, Julius Riepe, Nina Rogalsky, Lena Romberg, Marit Sandkuhl, Carlotta Sophie Scheffer, Rebecca Schellbach, Daria Schorer, Carla Maria Schülke, Elena Schulte, Luke Schulte, Emilia Anna Sczesny, Sergej Shtukaturov, Johannes Benedikt Suermann, Grita Sophie Tremmel, Kim Jennifer Uhlemann, Maja Völker, Melanie Wacker, Danny Werner, Jule Westermann, Sophie Wiegelmann, Lotte Wiese, Jan Wiesehoff und Simon Wolf

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg