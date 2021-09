Neheim: Täter flüchten nach einem räuberischen Diebstahl

In Arnsberg sind Unbekannte nach einem Diebstahl in einem Modegeschäft weiterhin auf der Flucht (Symbolbild).

Neheim. Unbekannte Diebe haben Ware aus einem Modegeschäft in Neheim gestohlen. Auf der Flucht wenden sie Reizstoffsprühgas gegen einen Zeugen an.

Zwei Unbekannte sind nach einem Diebstahl in einem Modegeschäft in der Neheimer Innenstadt weiter auf der Flucht. Am Freitagabend gegen 17.10 Uhr betraten die beiden Männer ein Bekleidungsgeschäft in der Apothekerstraße, nahmen Ware aus dem Regal und verstauten diese in ihrer Tasche.

> Lesen Sie mehr aus Arnsberg.

Dabei wurden sie von einer Angestellten des Geschäfts beobachtet. Die Täter flüchteten daraufhin und wurden von der Zeugin sowie einem 44 Jahre alten Mann, der vor dem Laden stand und die Situation erkannte, verfolgt. Der Arnsberger konnte einen der Diebe festhalten. Dieser sprühte jedoch Reizstoffsprühgas in Richtung des Zeugen. Die beiden Diebe konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02932 /90 200 entgegen.

Auch interessant

> Feuerwehreinsatz in Arnsberg: Kokelndes Brötchen ruft Feuerwehr auf den Plan.

> Feuerwehreinsatz in Arnsberg: Stichflamme aus Gastherme – Feuerwehr greift ein.

Täterbeschreibung: 1. Täter: männlich, circa 1,80-1,85 Meter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, helle Jacke, blaue Jeans, schwarzes T-Shirt; 2. Täter: männlich, circa 1,80-1,85 Meter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, helle Jacke, schwarze Jeans, weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg