Neheim trauert um Franz Stocks Schwester Theresia

Neheim. Jüngste Schwester von Abbé Franz Stock stirbt im Alter von 97 Jahren. Franz-Stock-Komitee trauert um treibende Kraft im Kuratorium „Elternhaus“

Das Franz-Stock-Komitee und das Kuratorium Elternhaus trauern um Theresia Stock, die am 18. März 2023 im hohen Alter von 97 Jahren verstorben ist. Theresia Stock war die jüngste Schwester von Abbé Franz Stock.

Ihr Leben war geprägt von der Geschichte ihrer Familie, insbesondere von dem humanitären und friedensstiftenden Handeln ihres Bruders Franz, den sie mehrmals in der deutschen Gemeinde in Paris besuchte. Dort gab es auch ein Wiedersehen mit ihrer Schwester Franziska. 1997 wandelte sie ihr Elternhaus in die „Gedenkstätte und Begegnungszentrum Abbé Franz Stock“ um. Lange Jahre war sie die treibende Kraft im „Kuratorium Elternhaus“. Viele Besucher hat sie dort begrüßt. Sehr lebendig und mit größer Empathie konnte sie ihnen vom Alltag ihres Bruders berichten. Für Theresia Stock war auch dies ein Teil ihres eigenen Lebens.

2009 wurde ihr von Papst Benedikt XVI. das Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ (für Kirche und Papst) verliehen. „Bei jedem Besuch im Elternhaus Stock können und werden wir uns auch an Theresia Stock erinnern“, so Thomas Bertram vom Franz-Stock-Komitee. Die Messe ist am Samstag, 1. April, um 10 Uhr in der St. Franziskus-Kirche (Königsbergerstr.1). Anschließend findet um 11 Uhr die Urnenbeisetzung von der Kapelle auf dem Waldfriedhof Rumbeck statt.

