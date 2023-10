Neheim: Umleitungen auf Mendener Straße

Neheim. Die Baustellen in Neheim wirken sich auf den Busbetrieb der RLG aus. Die gibt Einzelheiten bekannt.

Im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten im Bereich der Mendener Straße müssen sich die Fahrgäste der Linien C 5, C 7 und 326 auf Umleitungen und Haltestellensperrungen einstellen. Ab Dienstag, 24. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 3. November, entfällt die Bedienung der Haltestellen „Mendener Straße“, „Fresekenhof“ und „Bergheimer Weg“ in Fahrtrichtung Busbahnhof.

Die RLG bittet darum, auf die Haltestelle „Neheim, Busbahnhof“ auszuweichen oder die Haltstelle vor dem Getränke Markt „Dursty“ zu nutzen. Kostenlose Fahrplanauskünfte gibt es an allen Tagen rund um die Uhr bei der Schlauen Nummer NRW unter 08006/504030. Der Verkehr auf der Ohlbrücke wird aktuell per Ampel geregelt. Hier führt der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas Leitungsbauarbeiten in der Mendener Straße, Ecke Burgstraße, durch. In einer Länge von circa 50 Metern ist der Gehweg entlang der Mendener Straße sowie der Abzweigung zur Burgstraße gesperrt. Zudem kann die Ohlbrücke nur einspurig überfahren werden. Insgesamt sollte die Dauer der Maßnahme rund acht Wochen andauern und Ende Oktober abgeschlossen sein.

Die Planung und Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Arnsberg, Straßen NRW und der Autobahn GmbH. Bis voraussichtlich Ende des Jahres werden auf der Werler Straße die Strom und Gas-Versorgungsleitungen erneuert. In diesem Zuge wird auch Glasfaser mitverlegt.

