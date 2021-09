Neheim: Unbekannte entwenden Tresor und Bargeld

Aus einem Einfamilienhaus in Neheim haben unbekannte Täter einen 300 Kilogramm schweren Tresor gestohlen (Symbolbild).

Neheim. Aus einem Einfamilienhaus in Neheim haben unbekannte Täter einen 300 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Einen etwa 300 Kilogramm schweren Tresor entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch aus einem Einfamilienhaus an der Johannesstraße in Neheim. Zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Sonntag, 01 Uhr, drangen die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Gebäude ein.

Hier entwendeten sie den Tresor aus dem Keller. Zudem durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld und hochwertige Handtaschen. Zeugenhinweise an die Polizei unter 02932 - 90 200.

