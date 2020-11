An allen Adventssonntagen die Läden öffnen – das dürfen die Händler nun nicht mehr. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die erweiterten Ladenöffnungszeiten gekippt , weil sie aus Sicht der Richter nicht zu einer Verringerung des Infektionsgeschehens beitragen würden. Unter den Einzelhändlern in Arnsberg, Neheim und Sundern sind die Reaktionen darauf unterschiedlich – denn von Beginn an waren längst nicht alle von der Idee aus Düsseldorf begeistert.

„Die Kunden sind ohnehin sehr verhalten, da wäre eine Sonntagsöffnung aus meiner Sicht nicht das richtige Signal“, meint Annette Baumeister vom Verkehrsverein Arnsberg. „Es tut mir unheimlich leid, aber wir müssen jetzt schauen, wie wir die Händler anders unterstützen können. Zum Beispiel, indem man ihre Lieferdienste nutzt und Weihnachtsgeschenke vor Ort einkauft statt über große Internetplattformen. Da hat bereits ein Umdenken stattgefunden.“

In Arnsberg hatte sich der für den 29. November geplante verkaufsoffene Sonntag mit der Absage des Weihnachtsmarktes ohnehin bereits erledigt. Denn auf Druck der Gewerkschaft Verdi sind die Regeln für verkaufsoffene Sonntage in den vergangenen Jahren immer strenger geworden, so sind sie zum Beispiel nur in Verbindung mit besonderen Anlässen wie Stadtfesten oder eben Weihnachtsmärkten erlaubt.

Warten auf Schutzverordnung

In Neheim hatte es zuletzt einen verkaufsoffenen Sonntag unter verschärften Hygienevorschriften zum Fresekenmarkt gegeben. Die Anzahl der Verkaufsbuden in der Stadt wurde verringert, das Festzelt fehlte, Desinfektionsmittelspender wurden aufgestellt, Helfer wiesen auf die nötigen Abstände zwischen den Kunden hin und verteilten Masken.

Unter diesen Bedingungen hoffen die Händler auch jetzt noch einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag veranstalten zu können. „Vier verkaufsoffene Sonntage sind genehmigt worden, dazu gehört bei uns noch der dritte Adventssonntag“, sagt Konrad Buchheister vom Verein „Aktives Neheim“. Die Mitglieder waren in der vergangenen Woche erneut dazu befragt worden, 86 Prozent der Rückmelder sprachen sich für die Durchführung des verkaufsoffenen Adventssonntags aus. Er ist vom jüngsten Urteil des Oberverwaltungsgerichts nicht betroffen.

Die Voraussetzung ist jedoch der entsprechende Anlass. Die große Eisbahn am Dom wird es in diesem Winter definitiv nicht geben und es werden auch nicht alle Buden aufgebaut werden können. Eine reduzierte Version des weihnachtlichen Einkaufserlebnisses wollen die Neheimer Händler entsprechend der Corona-Vorschriften aber anbieten. Ein entsprechendes Konzept werde derzeit erarbeitet und mit den Behörden abgestimmt, erklärt Buchheister.

Arnsbergs Stadtmarketingmanagerin Tatjana Schefers betont, dass man die Händler bei den Planungen unterstütze – sollten Bund und Länder jedoch auch für den Dezember noch sämtliche Veranstaltungen untersagen, wäre wohl auch der verkaufsoffene Sonntag in Neheim nicht möglich.

Händler in Sundern blicken nach vorn

„Wir hatten uns schon auf die vier Adventssonntage und den 3. Januar gefreut“, hieß es beim Stadtmarketing Sundern. Da es ja auch keinen Weihnachtstreff geben wird, entfällt auch jeglicher Anlass. für einen einzelnen verkaufsoffenen Sonntag. Nun müsse man den Blick unter den neuen Bedingungen nach vorne richten, so Barbara Geuecke und Iris Reich aus dem SMS-Büro am Rathausplatz 7.

Zusammen mit einem Betrieb aus der Eventbranche wollen die beiden Frauen nun etwas für die Fußgängerzone zaubern: „Wir denken da vor allem an eine schöne Umgebung, wenn vom 7. 12. Dezember unsere Stiefelaktionen in den Läden zum Abschluss kommt“, erklärt Barbara Geuecke. Dann wolle man am Levi-Klein-Platz die Häuser und die Bäume beleuchten, während die Kinder in den beteiligten Sunderner Läden nach ihren Stiefeln suchen: „Das wäre dann beim Suchen ein bunter Spaß“, so Iris Reich.

Am Freitag, 27. November, erhalten alle Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt kostenlos eine Weihnachtstanne für den Eingangsbereich.

