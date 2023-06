Unbekannte Täter versuchten in einem Imbiss in Neheim einzubrechen.

Blaulicht Neheim: Versuchter Einbruch in Imbiss an der Karlstraße

Neheim. Ob die Täter gestört worden sind, oder ob sie es einfach nicht geschafft haben, die Tür eines Imbiss an der Karlstraße in Neheim zu knacken?

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni versuchten Einbrecher, eine Seitentür eines an der Karlstraße in Neheim gelegenen Imbisses aufzuhebeln. Die Täter gelangten allerdings nicht hinein. Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932 / 9020-3211.

