Neheim: Vom Com-Scout zum souveränen Teamleiter im Job

Neheim Rapschool NRW dreht mit der Ruth-Cohn-Schule in Neheim einen Imagefilm über das seit Jahren erfolgreiche Schul-Projekt „Com-Scouts“.

„Ich kann mich gut in andere hineinversetzen, denn ich war ja mal selbst so“, sagt Leon, „jetzt möchte ich helfen.“ Leon ist einer von 15 Com-Scouts an der Ruth-Cohn-Schule - Interessierte, Anwärter und vollwertige Com-Scouts. Er selbst erinnert sich an Konflikte, in denen er sich nicht mehr „im Griff hatte“. Jetzt möchte er andere unterstützen, ihre Situation bestmöglich zu lösen.

Eine hohe Empathie, Reflexivität und auch die Fähigkeit zum Perspektivwechsel zeichnen einen Com-Scout aus. Durch ein besonderes Maß an Kommunkikationsfähigkeit ist er in der Lage, diese für Mitlernende einzusetzen. Auf Augenhöhe, unparteiisch, wertschätzend und zielorientiert, ein aktues Problem jeglicher Art zu lösen.

Vom Interessierten über den Anwärter zum vollwertigen Com-Scout

Und was hat ein Com-Scout selber davon? Neben dem positiven Vermerk auf dem Zeugnis und der Zertifizierung für den eigenen Bewerbungsprozess auch einen ganz persönlichen Aspekt, wie Jonas sagt: „Es gibt mir ein gutes Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Die Gruppe nimmt mich so wie ich bin. Ich kann hier ganz ich sein!“

Com-Scouts werden zwar zur Klärung von Problemlagen herangezogen, erklärt Claudia Brozio, Schulleiterin, sind aber nicht vorrangig Streitschlichter, sondern Kommunikationsunterstützer mit einer sehr hohen Verantwortung. So entscheiden sie beispielsweise auch darüber, wer in seiner „Karriere“ aufsteigt. Wer vom Interessierten zum Anwärter hinaufgestuft wird, und wer letztendlich dann -nach einigen Monaten in Anwärterschaft- vollwertiger Com-Scout wird. Und das in demokratischer Art und Weise.

Imagefilm der Ruth-Cohn-Schule in Doppelfunktion

Ein ehemaliger Com-Scout, so sagt Claudia Brozio, leite heute innerhalb seines Berufs ein gesamtes Team. „Das Unternehmen hat seine kommunikativen Fähigkeiten erkannt und ihn befördert. Heute ist er selbst Ausbilder.“

Dieses einmalige Projekt, das seit 15 Jahren fest in das Schulprogramm integriert ist, kann als Vorzeigeprojekt gesehen werden. Ein Grund mit, warum nun ein ausführliches Imagevideo für und mit den Com-Scouts gedreht wurde. In Kooperation mit dem ZDI (Zukunft durch Innovation) mit Anbindung an die Fachhochschule Südwestfalen und der Rapschool NRW sei das Video umgesetzt worden. „Wir bieten unterschiedliche MINT-Projekte entlang der gesamten Bildungskette“, sagt Elke Henke vom zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis, „wir verknüpfen MINT mit Kunst und erreichen über diese auch Kinder und Jugendliche, die wir ansonsten eher nicht erreichen würden.“

Einerseits sollte das Videoprojekt die Schülerinnen und Schüler (Com-Scouts) der Ruth-Cohn-Schule im MINT-Bereich verknüpft mit der Kunst fördern, sprich in der Medienbildung, andererseits soll das erarbeitete Imagevideo aber auch Eltern wie auch andere Schulen und Institutionen informieren, die ggf. selbst Interesse an dieser Art der demokratischen Partizipation der Schülerschaft haben.

Eine Woche lang wurden die vollwertigen Com-Scouts daher vom Unterricht befreit und widmeten sich voll und ganz der Zusammenarbeit mit der Rapschool NRW. „Für den Imagefilm haben wir einen typischen Einsatz der Com-Scouts nachgespielt“, so Claudia Brozio. So sei die Aufgabe für alle greifbarer. Etwa 90 Schülerinnen und Schüler besuchen die Ruth-Cohn-Schule - und sehr viele dieser Lernenden möchten sich gern als Com-Scout beweisen.

Videoprojekt fördert MIN(K)T Die Ruth-Cohn-Schule ist eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung. Den Schülerinnen und Schülern, die sie besuchen, wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung attestiert. Das Imagevideo wurde in Kooperation mit dem zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis (Zukunft durch Innovation) mit Anbindung an die Fachhochschule Südwestfalen in Meschede durchgeführt. Das Netzwerk für MINT-Akteure und MINT-begeisterte Jugendliche bietet eine besondere Berufsorientierung für alle. Ausführender Akteur war das Team der Rapschool NRW, bestehend aus selbständigen Dozentinnen bzw. Dozenten und Künstlerinnen bzw. Künstlern. Gefördert wurde das Projekt jeweils zur Hälfte durch das Land NRW und die Bundesagentur für Arbeit.

Zertifikat für den Berufswahlpass

„Ich habe selbst schlimme Dinge gemacht“, so ein Zehntklässler, „mit den Com-Scouts habe ich eine andere Seite in mir entdeckt - ich möchte anderen helfen, auch ihre andere Seite zu finden.“ Auch viele Interessenten aus der sechsten Klasse möchten gerne Com-Scouts werden. „Ich habe einmal gesehen, wie die Com-Scouts jemandem geholfen haben - das möchte ich auch“, sagt ein Junge. Ein Anwärter sagt: „Wenn ich mein altes Ich ansehe und mit meinem neuen Ich vergleiche, dann hat sich da schon einiges geändert.“

Und vielleicht sind schon sie es bald, die ihre Kommunikationsfähigkeit für die Com-Scouts der Ruth-Cohn-Schule einbringen können - und gleichzeitig auch etwas zurückerhalten. Die vollwertigen Com-Scouts, die an dem Videoprojekt mitgearbeitet haben, haben schon jetzt etwas bekommen: Sie alle erhalten vom zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis ein Zertifikat für den Berufswahlpass - und damit eine Chance, ihren besonderen Einsatz in zukünftige Bewerbungsverfahren einzubringen.

