Neheim: Warum die Ruth-Cohn-Schule vorbildlich ist

Neheim/Hochsauerlandkreis. Die Ruth-Cohn-Schule erhält für weitere fünf Jahre „Berufswahl-Siegel“: Beweis für exzellente Vorbereitung auf einen Platz in der Arbeitswelt.

Der große FC Bayern hat es neun Mal hintereinander geschafft, die kleine Ruth-Cohn-Schule immerhin schon vier Mal: Nein, Deutscher Meister ist die Bildungseinrichtung am Rande von Neheim natürlich nicht, aber stolze Trägerin des „Berufswahl-Siegels“. Im Jahr 2011 erhielt die „Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung“ in Trägerschaft des Hochsauerlandkreises erstmals diese aussagekräftige Auszeichnung – und wurde seither regelmäßig rezertifiziert. Während die Bayern ihren Titel jedes Jahr verteidigen müssen, wurde das Siegel bislang alle drei Jahre neu vergeben – und künftig dürfen die Ruth-Cohn-Schüler und ihre Lehrer den Titel als „Siegelschule“ sogar fünf Jahre am Stück führen.

Schule der ersten Stunde

Seit nunmehr zehn Jahren wird die Auszeichnung auch im Hochsauerlandkreis verliehen – und die Ruth-Cohn-Schule ist stets unter den Ausgezeichneten. Was steckt eigentlich hinter der „Versiegelung“? Das Qualitäts-Siegel „Berufswahlorientierung NRW“ zeichnet Schulen aus, die ihre Schülerinnen und Schüler in vorbildlicher Weise auf den Übergang ins Berufsleben vorbereiten. Sie unterstützen Schüler auf dem Weg, eine Perspektive für die Berufswahl zu entwickeln und geben Eltern in der Begleitung ihrer Kinder auf diesem Weg Hilfe­stellung. Gleichzeitig werden Lehrkräfte bei der Positionierung des Themas in der Schule gestärkt – und Betriebe profitieren von den gut vorbereiteten Schulabgängern.

Das überzeugt auch den „Chef“ – und so ließ es sich HSK-Landrat Dr. Karl Schneider nicht nehmen, einige persönliche Worte an die während der kürzlich ausgerichteten kleinen Feier anwesenden Lernenden, Lehrkräfte, Jurymitglieder und Unterstützer zu richten – und die Auszeichnung anschließend an Schulleiterin Claudia Brozio zu überreichen.

Die Laudatio hielt dann Hans-Josef Wessel. In seiner Rede betonte der ehemalige Schulrat und Sprecher der Jury, dass es schon bemerkenswert sei, wenn eine Schule bereits wenige Jahre nach der Gründung für exzellente Berufsorientierung und Berufsvorbereitung ausgezeichnet wird.

Hoher Stellenwert

„Und diesen Anspruch über ein Jahrzehnt durch immer wieder neue Zertifizierung zu bestätigen zeigt, dass an dieser Schule die Vorbereitung auf ein erfolgreiches Berufsleben einen hohen Stellenwert hat“, lobt Wessel.

Die ambitionierte Förderschule ist schon seit vielen Jahren als ausgesprochen innovativ und vielseitig bekannt, hat auch immer wieder renommierte Preise gewonnen, wurde u.a. als als Verbraucherschule in Gold“ ausgezeichnet und war beim Handwerkswettbewerb „Mach was!“ dabei (wir berichteten).

Ein ganzes Portfolio von Angeboten wird an der Ruth-Cohn-Schule für die Schülerinnen und Schüler vorgehalten: Schülerfirmenarbeit, Praktika, berufsrelevante Projekte, Kooperationsformen mit heimischen Firmen, Arbeitserfahrungen im europäischen Ausland. Immer wieder werden außerdem individuelle Angebote „gestrickt“, um allen Lernenden einen guten Zugang zur Arbeitswelt zu ermöglichen.

