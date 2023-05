Neheim: Warum dieses Haus fit für die Zukunft ist

Neheim. Energetisch saniertes Wohngebäude im Erlenbruch steht am Tag der Architektur im Fokus.

Das Thema „Klimaverträgliches Bauen“ rückt auf immer mehr Baustellen in den Fokus, Arnsberg macht da keine Ausnahme. Nicht nur Neu-, sondern auch Umbauten lassen sich energetisch „aufpeppen“ – ein interessantes Beispiel dafür (be)findet sich im Erlenbruch und darf am 18. Juni von jedermann (und -frau) besichtigt werden, aus Anlass des diesjährigen „Tages des Architektur“:

„Umbau und Sanierung eines Einfamilienhauses“, unter diesem Motto wird der – bisher leider einzige – Arnsberger Beitrag präsentiert.

Planen, Bauen, Leben „Planen, Bauen, Leben – Architektur verwandelt“ lautet das bundesweite Motto des Tags der Architektur. Angesichts der Klimakrise soll ein besonderer Fokus auf Bauwerke gerichtet werden, die Aspekte des klimagerechten Planens und Bauens berücksichtigen – sei es im Neubau oder in der sinn­vollen Um- oder Weiternutzung bestehender Bauwerke. Info: www.aknw.de/

Die umfangreichen am Gebäude durchgeführten Renovierungsmaßnahmen prädestinieren das Haus am St. Hedwigsring geradezu für die Präsentation während des diesjährigen Architektentages: Dabei steht die Bewältigung der großen Herausforderungen der notwendigen Bauwende im Mittelpunkt.

„Der Tag der Architektur bietet wieder Gelegenheit, mit Architektinnen und Architekten ins Gespräch zu kommen und am gebauten Objekt über aktuelle Frage­stellungen zu diskutieren“, erklärt Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer NRW, die Intention dieses Tages (siehe auch Infobox).

Ins Gespräch kommen Interessierte vor Ort mit Peter Gerbracht. Der Architekt, der auch Bauherr ist, beschreibt sein Objekt wie folgt:

Wohnfläche erweitert

„Das Siedlungshaus von 1956 wurde durch konzeptionelle Eingriffe und ergänzte Anbauten in Holzbauweise von 100 auf 135 Quadratmeter Wohnfläche erweitert. Durch weitgehende Wahrung der Grundstruktur und (modernisierte) Gestaltung sowie Verwendung von schadstoffarmen Baustoffen und eine energetische Sanierung mit Erdreichwärmepumpe ist es nun optimal vorbereitet für die Zukunft.“ Die komplett neu gestalteten Außenanlagen seien über großzügige Fensterfassaden in den offenen Wohnraum eingebunden, hat der in Niederense lebende Gerbracht auch an eine ansprechende Gartengestaltung gedacht. Interesse? Hier die Info zur Besichtigung:

Tag der Architektur vor Ort – Standort: Neheim-Erlenbruch; Rubrik: Einfamilienhaus; Termin: Sonntag, 18. Juni, 12 bis 16 Uhr; Besichtigungsadresse: St. Hedwigsring 10 in 59755 Arnsberg-Neheim.

