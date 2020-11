Neheim: Wechsel in Traditions-Metzgerei Bergkemper

Jahrzehntelang haben die Bergkempers in ihrer Metzgerei am Bergheimer Weg Fleisch, Wurst und Spezialitäten verkauft. Nun nähert sich dieser große Lebensabschnitt für sie einem Ende: Sie schließen am 18. Dezember und übergeben das Geschäft zum neuen Jahr an Metzger Christian Wirth aus Oeventrop.

Wiedereröffnung am 4. Januar Letzter Öffnungstag der Metzgerei am Bergheimer Weg 1 unter bisheriger Führung der Familie Bergkemper ist am Freitag, 18. Dezember 2020. Die Wiedereröffnung durch Metzger Christian Wirth erfolgt am Montag, 4. Januar 2021. Für eine Übergangsphase gelten zunächst die eingeschränkten Öffnungszeiten montags bis donnerstags vormittags sowie freitags durchgehend. Nach einer Einarbeitungsphase sollen die Öffnungszeiten erweitert werden. Christian Wirth übernimmt fast alle bisherigen Angestellten . Zusätzlich sucht er aber nach weiteren Fachkräften und Quereinsteigern.

„Der Plan war sowieso, nicht bis zur Rente zu arbeiten. Aber die Entscheidung ist durch Corona beschleunigt worden“, sagt Olaf Bergkemper. Seine Eltern arbeiteten bis Anfang des Jahres noch mit im Geschäft, doch als das Coronavirus bekannt wurde, war für die beiden über 80-Jährigen Schluss mit dem Verkauf, zu groß das Risiko einer Ansteckung. Die Bergkempers schränkten erst einmal die Öffnungszeiten ein und standen vor der Überlegung, ob sie neues Personal einstellen und in die Räumlichkeiten investieren oder den Schritt wagen, den sie ohnehin irgendwann gehen wollten. Also entschieden sie sich für die Schließung – und waren heilfroh, als Christian Wirth Interesse an der Übernahme bekundete.

Spezialitäten aus Oeventrop

„Ich wollte immer schon einen Standort in Neheim eröffnen und habe nur auf eine passende Gelegenheit gewartet“, sagt der Oeventroper. Er will über den Jahreswechsel einige Arbeiten im Hintergrund erledigen und dann wieder eröffnen. Für die Stammkundschaft soll sich jedoch kaum etwas ändern: der rote Bergkemper-Schriftzug über dem Geschäft bleibt, genauso wie die meisten der Angestellten und auch die Rezepturen.

„Wir wollen das alles beibehalten, auch der Fleischsalat wird schmecken wie zuvor, das ist erklärtes Ziel“, sagt er und lacht. Der Fleischsalat gehört genau wie die Fleischwurst im Ring und die hausgemachten Riesenfrikadellen zu den Rennern in der Metzgerei. Hinzukommen werden einige Spezialitäten aus Oeventrop wie die Kartoffelwurst und im Sommer die sogenannte Sängerbratwurst. Außerdem werden Fertiggerichte im Glas verkauft.

Bettina Bergkemper wird noch einige Wochen nach der Übergabe mitarbeiten. „Ich bin sehr froh, dass Bergkempers einen so guten Übergang ermöglichen und so das Handwerk und die Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagt Wirth.

Wehmut und Vorfreude zugleich in Neheim

Bei Bettina und Olaf Bergkemper löst der nahende Wechsel gemischte Gefühle aus. Einerseits ist ein bisschen Wehmut im Spiel, denn Bergkempers Eltern haben das Geschäft seit 1963 betrieben, es befindet sich in dem Haus, in dem sich damals auch das gesamte Familienleben abspielte. Andererseits freuen sich die Bergkempers auf den neuen Lebensabschnitt und die Möglichkeit, einmal durchatmen zu können, ein ruhiges und besinnliches Weihnachten feiern zu können ohne den Stress im Laden. Erst einmal wollen sie sich eine Auszeit gönnen und dann schauen, was beruflich noch kommt.

Eine Botschaft aber liegt ihnen vorher noch am Herzen: „Wir haben tolle Kunden und sind sehr dankbar für deren jahrelange Treue“, sagt Bettina Bergkemper. Und alle drei hoffen, dass die Stammkunden auch nach der Übergabe wiederkommen.