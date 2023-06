Neheim: Westnetz erneuert Stromleitungen in Stembergstraße

Die Baustelle an der Stembergstraße in Neheim.

Neheim. Verkehrseinschränkungen rund um die Stembergstraße und der Langen Wende wegen Bau neuer Stromversorgungsleitungen.

Damit auch in Zukunft die Versorgung zuverlässig gewährleistet ist, erneuert die Westnetz GmbH seit dem 22. Juni die Stromversorgungsleitungen in der Stembergstraße. Die erforderlichen Arbeiten erstrecken sich von der Stembergstraße Hausnummer 40 bis zum Ende der Grüne Tankstelle. Während den Arbeiten muss die Zufahrt aus der Straße „Zum Müggenberg“ in die „Stembergstraße“ gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung ist über die „Scharnhorststraße“ und „Annastraße“ eingerichtet worden. Die gesamte Baumaßnahme erfolgt in drei Teilabschnitten, beginnend bei der Stembergstraße 40. In diesem Teil gibt es keine Verkehrseinschränkungen. Während des zweiten Bauabschnitts erfolgt die Verkehrsregelung mit einer Ampelanlage. Im dritten und letzten Bauabschnitt in Höhe der Grüne Tankstelle sind wieder beide Fahrtrichtungen freigegeben.

Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, führt Westnetz die Arbeiten während den Sommerferien durch. Die Arbeiten sollen mit Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Die aktuelle Einbahnstraßenregelung für die „Lange Wende“ bleibt weiterhin bestehen. Die Arbeiten sind aber soweit fortgeschritten, dass der Anliegerverkehr ab nächste Woche bis zur Straße „Zur Alten Ruhr“ zugelassen werden kann.

