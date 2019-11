Neheim. Wegen Gehölzarbeiten können Autofahrer, die aus Richtung Wickede kommen, am 2. Dezember die A46-Ausfahrt Neheim/Voßwinkel zeitweise nicht nutzen,

Neheimer A46-Ausfahrt am 2. Dezember gesperrt

Die Autobahnniederlassung Hamm von Straßen.NRW muss am Montag, 2. Dezember, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in der Anschlussstelle Neheim/Voßwinkel die Ausfahrt in Fahrtrichtung Brilon sperren. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Autobahnmeisterei Werl führt zurzeit am Ruhrradweg Gehölzpflegearbeiten durch. Diese Arbeiten sind jetzt im Übergangsbereich zur Anschlussstelle. Der Ruhrradweg muss nochmals ab Montag, 2. Dezember, für weitere drei Tage von 8 bis 16 Uhr gesperrt werden.