Neheimer Arzt: Sorge vor Praxis-Lockdown fährt immer mit

Der niedergelassene Allgemeinmediziner Dr. Jochen B. Müller führt eine Praxis am Neheimer Markt. Der 47-jährige Arzt berichtet von einem typischen Morgen in Pandemie-Zeiten in seiner Praxis. Er berichtetet von einem Alltag zwischen Corona-Test, Lieferengpässen, eigenen Sorgen und verunsicherten Patienten.

6. 20 Uhr: Der Wecker klingelt. Frühstück, dann Hund ausführen. Ungewöhnlich warm draußen, kein „Umsatzwetter“. Eine ruhiger Wochenstart? Sohn Julian schreibt gleich eine Arbeit. Die letzte dies Jahr?

7.50 Uhr: Meine Frau und ich starten zur Praxis. Ich grüble: Sind die bestellten Corona-Antigen-Schnelltests (Virusnachweis nach 15 Minuten) eingetroffen? Wir haben noch vier Tests da, die Nachfrage ist groß, weil der Labor-PCR-Test bis eine Woche braucht.

8.10 Uhr: Gestern ist ein Fax der kassenärztlichen Vereinigung eingetroffen: Wieder Überarbeitung der sechsseitigen Corona-Vorschriften: Die Schwierigkeit liegt nicht im Abstrich, sondern in korrekter Dokumentation und Abrechnung.

8.40 Uhr: Erstaunlich ruhig. Ein Effekt des Lockdowns? Des Wetters? Doch vermehrt Telefontermine. Der Lieferdienst war noch nicht da, wir müssen Leute umbestellen.

9.50 Uhr: Zweiter Engpass: Obwohl bestellt, haben wir für Labor-PCR-Tests keine Abstrichtupfer mehr.

9.55 Uhr: Ich rufe Patienten von letzter Woche an, deren Testergebnisse gefaxt wurden. Sie wissen aber schon via Corona-App Bescheid. Umsonst angerufen. Naja, doppelt hält besser. An dieser Stelle: Kompliment an das Gesundheitsamt HSK, die Zusammenarbeit im Falle positiv getesteter Patienten ist top. Ich staune über die Belastbarkeit der Mitarbeiter.

10 Uhr: Die Sprechstunde läuft weiter. Bei den „normalen“ Infekten merke ich die Unsicherheit der Patienten. Das Bauchgefühl sagt „es ist kein Corona“, die Angst der Leute verlangt einen Test. Zwischendurch: Fenster auf, Durchzug und Durchatmen. Der Wind verdrängt die Sorge, sich selber vielleicht anzustecken.

10.20 Uhr: Der Lieferdienst bringt Schnelltests und Abstrichtupfer.

10.30 Uhr: Montags eine Seltenheit: Ich esse etwas – alleine, weil wir im Team nur mit FFP-2-Masken begegnen dürfen. Die Sorge vor einem Praxis-Lockdown fährt trotzdem mit. Besser nochmal Hände und Flächen desinfizieren.

10.40 Uhr: Der Vormittag nimmt Fahrt auf. Aber das Team beweist Engelsgeduld. Für diese Mitarbeiter bin ich dankbar!

10.55 Uhr: Telefonat mit einem Patienten. Schüler setzen sich über Corona-Regeln hinweg, kommen krank zur Schule. Rücksichtslos, denke ich, wie im Straßenverkehr: Regeln sind für andere da...

11.30 Uhr: Eigentliche Infekt-Sprechstunde: Maske und Schutzkleidung. Beraten und Beruhigen. Desinfizieren und Lüften.

13 Uhr: Mittagspause! Gleich habe ich Home-Office. Immerhin habe ich, obwohl es Montag ist, die WC-Lampe wechseln können, unser Hausmeister ist krank …