Neheimer Bacchus: „Am Telefon und digital zusammen lachen“

Neheim. Seit 2013 ist Achim Benke der „Bacchus“ der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim. Als Gott des Weines gestaltete er bisher sieben Mal mit seiner närrischen Rede über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft den Sessionsauftakt, den die Blau-Weißen traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Gelände des Neheimer Fresekenhofs feiern.

Im Corona-Jahr 2020 entfällt aber die öffentliche Veranstaltung. Stattdessen sind die Bacchus-Rede sowie eine Ansprache der KG-Präsidentin Gertrud Franke in einem Video zu erleben, das am Mittwoch, 11. November, um 11.11 Uhr auf der Homepage blauweiss-neheim.de freigeschaltet wird. Unsere Zeitung sprach mit Achim Benke über Humor und das Narrsein in der Corona-Zeit.



Wie kann man in der derzeitigen Corona-Pandemie noch seinen Humor bewahren?

A chim Benke: Ich bin ein optimistisch denkender Mensch, das heißt: Auch wenn sich Dinge negativ entwickeln, glaube ich an eine positive Wende des Geschehens, so dass im Endeffekt alles gut wird. Selbst im Negativen kann es positive Zeichen geben, die ich anfangs gar nicht erkenne, aber Auslöser für eine positive Entwicklung - vielleicht auf ganz anderer Ebene - sein können. Mit dieser Zuversicht kann man seinen Humor für viele Lebensbereiche bewahren. Über die Corona-Krankheit mache ich aber keine Witze, auch nicht in der Bacchus-Rede. Über Leid und Tod Witze zu erzählen, das gehört sich nicht.







Wie nehmen Sie als Humorist die Corona-Zeit selbst wahr?

Ich gehöre aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe. Ich trage seit Frühjahr eine Atemschutzmaske - oft auch bei Gelegenheiten, die das Tragen einer Maske nicht erfordern. Deshalb werde ich aber nicht depressiv, im Gegenteil: In Zeiten, in denen mir der persönliche Kontakt zu vielen Menschen fehlt, nutze ich verstärkt digitale Medien, um mit vielen Menschen in Kontakt zu bleiben. Über manche hin und her geschickte WhatsApp-Fotos oder -Videos, die die derzeitige gesellschaftliche Situation in der Corona-Zeit karikieren, kann ich herzhaft lachen. Es gilt der alte Spruch: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich bin ein Fan von trockenem, hintergründigem Humor und kann dabei auch über mich selbst lachen. Manchmal habe ich auch schwarzen Humor. Dann sagt aber meine Frau öfters: Jetzt hör aber mal auf . . .







Humoristen mögen nicht zwangsläufig den organisierten Karneval. Wie ist Ihre Verbindung zum Karneval entstanden?

Schon in meinem Elternhaus wurde Karneval gern gefeiert. Ich hatte auch schon als Kind und Jugendlicher Freude daran, mich zu verkleiden. Besonders meine Mutter war sehr gesellig und feierte gern Karneval. Sich Spaß zu machen gehörte einfach zur Familie. Als freier Mitarbeiter der Westfalenpost habe ich dann manche Prunksitzungen und andere Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim besucht, wodurch dann auch freundschaftliche Kontakte zu den Blau-Weißen entstanden sind. Als der Posten des Bacchus neu zu besetzen war, wurde ich gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe dann zugestimmt. Schon seit einiger Zeit mache ich auch beim Männerballett der KG Blau-Weiß, den „Möppel Boys“, mit. Deren Proben und Auftritte fehlen mir.

Wie können heute humorvolle Menschen anderen Menschen Freude machen?

Wir alle miteinander sollten unsere Kontakte zu anderen Menschen auch in der Corona-Zeit gut pflegen. Es gibt Telefon, WhatsApp, Facebook und vieles mehr. Man muss auch nicht anlassbezogen Kontakt mit anderen aufnehmen. Einfach mal sich melden und fragen: Wie geht’s dir? Miteinander reden, das tut beiden Seiten gut: dem Anrufer und dem Angerufenen bzw. dem WhatsApp-Schreiber bzw. dem WhatsApp-Angeschriebenen. Dabei kann man dann auch mit humorvollen Bemerkungen auch etwas Freude bereiten oder empfangen. Das sind meine Erfahrungen.







Hat Ihr positiv denkendes Wesen auch religiöse Wurzeln?

Ja, das hat religiöse Wurzeln. Ich sehe das Positive im Leben. Sollte heute ein schlechter Tag für mich gewesen sein, bin ich zuversichtlich, dass es morgen besser wird. Der christliche Glaube hilft mir dabei, zusammen mit der Erfahrung: Ich bin nicht allein. Es wird im Endeffekt gut werden.