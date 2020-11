Neheimer Bacchus richtet sich per Video ans närrische Volk

Neheim. „Wer hätte das gedacht, dass die fünfte Jahreszeit einmal so beginnt“. Mit diesen Worten wird die Neheimer Karnevalspräsidentin Gertrud Franke ihre Rede zur Sessionseröffnung 2020/21 eröffnen. Zu sehen ist ein leerer Vorplatz des Fresekenhofs in Neheim. Dieser ist zum 11.11 um 11.11 Uhr normalerweise voller bunter Jecken, doch das bleibt dieses Jahr aus. Dennoch will die Karnevalsgesellschaft blau-weiß Neheim Karnevalsstimmung verbreiten.

Kurzerhand hat der Verein ein Video für alle Karnevalisten der Umgebung gedreht. Die Präsidentin begrüßt die Karnevalisten in der neuen Session und bringt Grüße vom Neheimer Prinzenpaar und dem gesamten Präsidium mit. Sie erinnert daran sich an die Maßnahmen zu halten, findet aber auch hoffnungsvolle Worte für kommende Sessionen. Auch der Neheimer Bacchus (Achim Benke) kommt zu Wort. Traditionell steigt dieser am 11.11 aus der Ruhr hervor, um in die fünfte Jahreszeit einzuleiten.

Rede nimmt Politik aufs Korn

Wie gewohnt nimmt er in seiner Rede die örtliche Politik aufs Korn. Er scheut sich nicht zu hinterfragen wie galant die Politiker hinter ihren Masken tatsächlich sind und spielt damit nicht nur auf die Unstimmigkeiten bei den Grünen an. Sowohl die Präsidentin als auch der Bacchus betonen: Tradition und Brauchtum sollen durch die Pandemie nicht verloren gehen und fordern alle Freunde des Karnevals auf im erlaubten Rahmen in die fünfte Jahreszeit zu starten.

„Der 11.11 wird ins Home-Office verlegt“, heißt es. Ganz getreu dem Sessionsmotto der Blau-Weißen: „Karneval macht eine Pause, der Möppel bleibt dies‘ Jahr zu Hause“. Wie die Neheimer Narren den 11.11. in Pandemiezeiten verbringen, will die Karnevalsgesellschaft sammeln und in ihrer Festschrift, die auch dieses Jahr wie gewohnt veröffentlicht wird, festhalten. Daher sind alle herzlich eingeladen ihre Fotos aus dem Home-Office per Mail an den Verein weiterzuleiten (an franzi.reinl@hotmail).

Außerdem dürfen sich alle an der Begrüßung zur neuen Session und der Rede des Bacchus‘ erfreuen: Das Video wird am 11.11 um 11.11 Uhr auf der Homepage des Vereins veröffentlicht: www.blauweiss-neheim.de.