Neheimer Eisbahn im Aufbau

Neheim Beim Neheimer Weihnachtstreff erwartet alle Interessierten ab Freitag, 24. November, eine Eisbahn. Jetzt wurde sie aufgebaut.

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und mit ihr steigt die Weihnachtsstimmung. Beim Neheimer „Weihnachtstreff“ vom 24. November dieses Jahres bis zum 7. Januar 2024 erwartet alle Besucher unter anderem eine Eisbahn vor dem lokalen Dom. Konrad Buchheister, City Manager der Stadt Neheim, verrät alle Details zum Aufbau der Bahn.

Aktuell wird die Eisbahn in Neheim aufgebaut. Foto: Tim Drinhaus / WP

„Heute (16. November, Anmerkung der Redaktion) beginnen wir endlich mit der Praxisarbeit für die Eisbahn“, erklärt der City Manager. „Dem ist eine große Menge Planung vorausgegangen.“ Tatsächlich sind vor dem Neheimer Dom zwei Lastkraftwagen und eine Handvoll Bauarbeiter zu sehen, die den Boden der Bahn ausrichten. Hier liegen aktuell auch die Schwierigkeiten: „Der Unterboden muss bis morgen Mittag stehen. Aktuell haben wir aber noch deutlich mehr Gefälle als geplant“, erzählt Konrad Buchheister. Das darf es natürlich nicht geben, denn: „Sonst fließt das Wasser ab, und dann war es das mit der Eisbahn.“

Die Eisbahn in Neheim entsteht derzeit. Foto: Tim Drinhaus / WP

Als nächstes werden am Samstag, 18. November, Kältetechniker die Bahn inspizieren, danach kann das Wasser auf den Bahnboden gegeben werden. „Ab Dienstag rechnen wir mit Eis auf der Bahn“, so der City Manager weiter. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Bahn ab Freitag, 24. November, in Betrieb genommen werden.

