Neheimer Eisstockschießen nähert sich den Finals

Neheim Welche Gruppe darf sich am Ende des Tages „Eiskönige“ nennen? Noch ist nichts entschieden, die Teams kämpfen. Wir berichten weiter.

Neun Teams geben unterhalb des Neheimer Doms in der Vorrunde „Alle gegen alle“ alles. . . Vor allem gilt es, den Minigolfclub MSK Neheim-Hüsten zu schlagen, der 2019 bei der letzten Auflage auf echtem Eis den Siegerpokal gewonnen hatte Das Beste: Da mit drei Bahnen geplant wird, erhalten alle Teams in diesem Jahr deutlich längere Spielzeiten als noch 2019. Jedes Team absolviert mindestens drei Spiele im System „Best of five“ (also auch mindestens drei „Sätze“ pro Spiel). Die Teams bestehen aus mindestens 5 und maximal zehn Mitspieler im Alter ab 16 Jahren.

Thora Meißner vom WP-Team: „Habe ich noch nie gemacht. Macht aber großen Spaß!“ Foto: Jungvogel / Anja Jungvogel

Ab Viertelfinale geht es in die k.o.-Runde - die kann jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das heißt: Nur noch die Sieger kommen weiter und kämpfen dann über Viertel- und Halbfinale und Endspiel um den Titel „Arnsberger Eiskönige“. Ausgespielt werden die Plätze 1 bis 4. Auf die Besten warten Pokale und ein Sonderpreis.

