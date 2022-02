Neheimer Firma Schroth expandiert in den USA

Einblick in die neue Produktionsstätte in Fort Lauderdale.

Neheim. Das Neheimer Unternehmen Schroth eröffnet neues Geschäftsgebäude mit Produktionsstätte. Auch neue Branchen sollen erschlossen werden. Der Plan.

Das Neheimer Unternehmen Schroth hat seine Geschäftsbereiche in den USA ausgeweitet: In der Stadt Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida eröffnete die Firma nun ein neues Geschäftsgebäude mit Produktionsstätte, wie es in einer Mitteilung heißt.

Als Ehrengäste kamen zur feierlichen Eröffnung neben dem deutschen Generalkonsul von Miami, Andreas Siegel, die stellvertretende Bürgermeisterin von Fort Lauderdale, Heather Moraitis, sowie Michael Udine, Landrat von Broward County und Bob Swindell, President/CEO der Wirtschaftsförderung Fort Lauderdale.

Die neue Niederlassung in Fort Lauderdale erweitert die Kapazität und Fähigkeiten des in den USA ansässigen Engineering-, Fertigungs- und Kundendienstteams von Schroth. Dort möchte man nach Angaben des Unternehmens kundenspezifische Passagiersicherheitslösungen für die aktuelle Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie entwickeln und vertreiben. Außerdem sollen zusätzliche Kapazitäten zur Unterstützung neuer Branchen wie zum Beispiel im Bereich Advanced Air Mobility (AAM) geschaffen werden. Hierbei handelt es sich um senkrecht startende Elektroflugzeuge und Lufttaxis, die in naher Zukunft den Luftverkehr revolutionieren werden.

Mehr Berichte zu der Neheimer Firma Schroth

Zur Expansion sagt Martin Nadol, Geschäftsführer von Schroth: „Unser neuer Hauptsitz in Amerika ermöglicht es uns, sowohl unsere Produktionsstätte als auch unsere Verwaltung zu erweitern, während wir zusätzlich unser Team vergrößern, um die starke Nachfrage nach unseren Produkten zu bedienen.“

Eröffnen feierlich das neue Geschäftsgebäude der Neheimer Firma Schroth in Fort Lauderdale, USA (von links): Andreas Siegel, Michael Udine, Martin Nadol, Heather Moraitis, Bob Swindell.. Foto: Schroth Safety Products

Der fast 3.300 Quadratmeter große amerikanische Hauptsitz in Fort Lauderdale (Florida), beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kunden in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Südostasien betreuen. Zuvor befand sich die Firma aus dem Sauerland in einer kleineren, 2.700 Quadratmeter großen Anlage in Pompano Beach, ebenfalls in Florida. Das Unternehmen unterhält zudem noch eine Niederlassung in China.

Das Neheimer Unternehmen ist führender Hersteller von innovativen Insassenschutz- und Rückhaltesystemen für kundenspezifische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und im Motorsport. Die Firma produziert auch weiterhin „Im Ohl 14“ in Neheim. Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen 75-jähriges Bestehen.

Neheimer Unternehmen Schroth produziert Gurte für NASA-Astronauten

Zuletzt entwickelten die Ingenieure Sicherheitsgurte mit denen NASA-Astronauten auf ihrem Weg zu ISS ausgestattet sind – sogenannten Fünf-Punkte-Gurte. Sie sollen „der extremen Beschleunigung und auch den Vibrationen, die der Raketenantrieb auslöst, standhalten“, berichtet Schroth-Geschäftsführer Martin Nadol.

Wechsel der Eigentümer Carl Friedrich Schroth hat die gleichnamige Firma vor etwa 75 Jahren in Neheim gegründet. Danach führte sein Sohn Carl Jürgen Schroth die Geschäfte des Unternehmens fort, bis ein Generationenwechsel nicht mehr möglich war. Heute gehört sie dem Investmentfonds Perusa und dem Schroth-Management.

Die Ingenieure von Schroth in Neheim und Schroth in Pompano Beach in Florida hatten viele Monate intensiv mit Auftraggeber SpaceX zusammengearbeitet, bis letztlich alle Ansprüche ans Produkt, wozu auch ein leichtes Gewicht gehörte, erfüllt waren. Auch ging es um leichte Handhabung. Materialmäßig kommt der Gurtverschluss aus Neheim und die Gurte aus dem Werk in Florida, wo dann beides zusammengesetzt wird.

In der nunmehr 75-jährigen Geschichte der Firma Schroth hat sich der Luftfahrtbereich mit rund zwei Dritteln des Gesamtumsatzes zum wichtigsten Geschäftsbereich des Unternehmens entwickelt.