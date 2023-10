Neheimer Gebete für Frieden im Nahen Osten

Neheim. Initiative bittet Vereine, Parteien und Organisationen am Freitag zur Friedenswache auf Neheimer Markt. Beten für das Ende der Gewalt in Israel.

Neheim betet für den Frieden im Nahen Osten: Auf Initiative von Dr. Marcel Kaiser und Pastor Raphael Steden wird zu einer Friedenswache am kommenden Freitag um 17.30 Uhr auf dem Neheimer Markt eingeladen.

Am Mittwochmorgen begann die Organisation „einer überparteilichen Friedensdemo“, die aber mehr ein Friedensgebet sein soll. Pastor Raphael Steden war sofort mit im Boot. „Die Bilder aus Israel haben uns alle fassungslos gemacht“, sagt er, „es ist uns als Kirchengemeinde ein großes Anliegen, ein deutliches Zeichen für den Frieden zu setzen“. Er erinnert an das Frühjahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, als auch zum Friedensgebet geladen worden war. „Wir waren sehr beeindruckt, wie vielen Menschen Frieden ein deutliches Anliegen in unserer Stadt war“, so Pastor Steden.

Dabei soll es nicht um Politik, sondern um den Wunsch nach Frieden gehen. „Wir wollen den Menschen in Arnsberg, die Möglichkeit geben, für Frieden in Israel und der Region, aber auch in anderen Kriegsgebieten der Welt, gemeinsam zu beten“, so Kaiser, „dabei wollen wir zusammenstehen, einander Halt geben und ein Zeichen für Frieden in der Welt senden“.

Er lädt ausdrücklich alle Gruppen, Parteien und Organisationen ein. Erste Zusagen aus der Politik und auch von den Schützen hat es bereits gegeben. „Niemand ist ausgeschlossen, der sich für Frieden engagieren möchte“, so Marcel Kaiser am Mittwoch.

