Neheimer Heftzwecken-Weltmarktführer Gottschalk verkauft

Ein Weltmarktführer aus Neheim wechselte den Besitzer: Nach einer 102-jährigen Firmengeschichte wurde die Gottschalk GmbH & Co KG als einer der global führenden Hersteller von Heftzwecken und Büroklammern zum 1. Oktober des laufenden Jahres an die Iserlohner Gerhard Weyland KG verkauft.

Nachfolgeregel als Herausforderung

Der Neheimer Unternehmer Rolf Gottschalk hatte familienintern keine Nachfolgeregelung finden können. „Unsere große Herausforderung ist die Nachfolgeregelung“, sagte er schon vor zwei Jahren. Der passionierte Segler kündigte da an, nach einem Kurs zu suchen, der das Unternehmen auch in Zukunft weiter erfolgreich auf Fahrt hält. Den glaubt er mit dem neuen Käufer gefunden zu haben.

Pro Tag verlassen vier Millionen Heftzwecken aller Art – hier ist Gottschalk einer von weltweit zwei Anbietern – den Betrieb. Für diese Produktion sowie die Herstellung von Büro- und Versandtaschenklammern und auch Schuhbeschlägen für den Schuhmacherbedarf verbrauchte die Gottschalk GmbH & Co. KG rund 30 Tonnen Draht und Stahl pro ­Monat.

Umzug nach Iserlohn

Die Produktion wird allerdings nur noch bis zum September kommenden Jahres im Gewerbegebiet auf Bergheim bleiben. „Dann zieht die Produktion um nach Iserlohn“, sagt Rolf Gottschalk. Bis dahin wird der 66-jährige Unternehmer auch weiter im Betrieb bleiben.

Mit dem „Deal“ ist Gottschalk zufrieden. „Alle 20 Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz und können auch mit nach Iserlohn wechseln“, sagt Gottschalk, „ich hätte auch gut ins Ausland verkaufen können“. Das war ihm auch im Sinne seiner Mitarbeiter wichtig. Diese arbeiten als Werkzeugmacher, Galvaniseur, Schlosser, im kaufmännischen Bereich und als Produktionshelfer. „Und ganz viele sind ja schon lange dabei“, sagte Rolf Gottschalk noch zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens stolz.

Markenname Gowi bleibt

So verkaufte Gottschalk an seinen ehemaligen Lieferanten und langjährigen Geschäftspartner. „Ich wollte keine Experimente machen“, sagt er. Die Firma Gottschalk gibt es nicht mehr. Sehr wohl bleiben aber die Weltmarkennamen „Gowi“ und „Triumph“. Zuletzt umfasste das Sortiment mehr als 2000 Produkte in Art und Aufmachung. Ergänzt wird die Eigenproduktion durch Handelsartikel, die in der Konfektionsabteilung das Produktdesign der Kunden erhalten.

Unternehmen mit Tradition

Die ehemalige Gottschalk GmbH & Co. KG passt zu ihrem Käufer. Auch die Gerhard Weyland KG fertigt seit 1855 fertigen wir nunmehr in der fünften Generation Nadeln verschiedener Arten in Iserlohn, einem Produktionsstandort mit großer Tradition in der Nadelherstellung. „Um den globalen Markt besser bedienen zu können, haben wir weltweit Kooperationen geschlossen und Produktionsstätten mit unserem Knowhow ausgestattet“, teilt das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Tradition hat auch die 1918 gegründete Firma Gottschalk, die sich früh spezialisierte auf die Verarbeitung von Blechen und Drähten zu Büroklammern, Reißbrettstiften, Polster- und Ziernägeln sowie Musterbeutel- und Flachkopfklammern und weiteren Produkten für Büro und Haushalt. Im Jahr 1985 wurde durch die Übernahme der Produktion „Triumph“ Schuhbeschläge ein weiteres Standbein geschaffen.

Für die eigene Gewerbeimmobilie auf Bergheim hat Rolf Gottschalk schon Interessenten.