Ehrenamtliches Engagement Neheimer Jäger: Engagierter Arbeitseinsatz am Fresekenhof

Neheim. Die Neheimer Jäger - hier die 3. Kompanie - setzen sich wieder einmal mit einer Aktion für das Gemeinwohl ein. Und opfern dafür ihre Freizeit.

Unter dem Motto „Hegen und Pflegen statt Winken und Trinken“ haben sich 15 Männer der dritten Kompanie des Neheimer Jägervereins am Fresekenhof zum Arbeitseinsatz getroffen. „Wir wollen die Außenanlage des Fresekenhofs in Zukunft regelmäßig pflegen und gestalten“, erklärte Hauptmann Matthias Sauer am Rande des Einsatzes.

Jäger-Kompanie hat noch weitere Ideen für den Fresekenhof-Außenbereich

In vier Stunden entfernte die „Dritte“ dabei Laub, jätete Unkraut, schnitt die Büsche und installierte das Insektenhotel, das im Rahmen des diesjährigen Schnadegangs anstelle eines Schnadesteins angeschafft wurde.

Aufgrund noch anstehender Hochzeiten musste die dritte Kompanie allerdings das eigentlich ebenfalls geplante Setzen neuer Kantsteine sowie Verteilen von Kies auf das Frühjahr 2020 verschieben. „Darüber hinaus haben wir noch weitere Ideen für den Außenbereich des Fresekenhofs in petto, die wir in Abstimmung mit der Stadt Arnsberg umsetzen wollen und werden“, versprach Matthias Sauer.