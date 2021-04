Neheimer Jäger-Kinder machen sich auf die Suche

Neheim. Jägerverein in Neheim will Kinder und Mitglieder über die Osterfeiertage mit Spielen verbinden. Gemeinschaftssinn soll gestärkt werden.

Das Jägerleben ist in diesen Tagen nicht einfach. „Unser Kerngeschäft ist ja eigentlich die Begegnung und das Miteinander“, sagt Klemens Schrage (37). Er ist Adjutant der Königin des Neheimer Jägervereins. Zusammen mit Konstantin Pape (27) hat er die Ostersuchspiel-Aktion des Neheimer Jägervereins ins Leben gerufen.

Vor allem die Kinder sind angesprochen. Innerhalb der Fairnesszone des Ruhrtalradweges zwischen der Brücke an der Mendener Straße und dem Kanuclub haben die beiden Jäger mit vergänglicher Farbe eine Vielzahl an Jäger-Sternen und Ostereier aufgesprüht. „In ein paar Wochen sollten die Motive weg sein“, sagt Konstantin Pape. Über das Osterwochenende aber sind sie sichtbar und sollen von den Kindern bei gemeinsamen Ausflügen mit ihren Familien gezählt werden. Die genaue Zahl der aufgesprühten Motive nennen die beiden Organisatoren daher nicht.

Lösungen schicken Die Motivsuche auf dem Ruhrtalradweg beginnt für die Jäger-Kinder ab sofort. Wer die Motive gezählt hat, schickt seine Lösung bis zum 8. April 2021 an die Mail-Adresse wirbegeistern-kinder@jaegerverein-neheim.de. Die Suchspiele für die Erwachsenen und Jugendlichen des Jägervereins sind auf der Internetseite www.jaegerverein-neheim.de zu finden. Lösungen der Erwachsenen- und Jugendlichen-Suchspiele müssen ebenfalls per E-Mail an wirbegeistern-erwachsene@jaegerverein-neheim.de geschickt werden. Auch hier gibt es Preise zu gewinnen.

Die Kinder der Kinderkompanie sollen die Motive zählen und die Lösung an den Jägerverein schicken. Zu gewinnen gibt es Butterbrotdosen, Turnbeutel oder eine Toniebox - und das natürlich alles im Jägervereins-Design. „Die Preise sind keine Wegwerfartikel“, sagt Klemens Schrage. Bis zum 8. April können die Lösungen eingereicht werden. Die Preisverleihung soll dann am Fresekenhof stattfinden. „Da haben wir genug Platz, um die erforderlichen Abstände einzuhalten“, so Klemens Schrage.

Für den Jägerverein ist es wichtig, auch in der Corona-Pandemie den Kontakt zu seinen Mitgliedern zu halten und ihnen durch gemeinsame Aktionen ein Gefühl von Zusammenhalt zu geben. Und deshalb gibt es auch für Jugendliche und Erwachsene eine Osteraktion. „Für jede Zielgruppe organisieren wir ein eigenes Spiel“, so Konstantin Pape. Der 27-Jährige gehört bei den Jägern zur Hofstaatsleitung.

Attraktive Preise

Dabei werden alle möglichen Kanäle ausgenutzt: Medien, soziale Netzwerke, Facebook für die Erwachsenen und Instagram für die Jugendlichen. Und auch die Preise für die älteren Zielgruppen sind passgenau ausgewählt - vom Liegestuhl über die Jägertasse bis hin zur Powerbank und einer JBL Go 2-Box. Natürlich dürfen ein paar Kisten Kaltgetränke als Preise nicht fehlen.

Und was müssen die Jugendlichen und Erwachsenen tun, um zu gewinnen? Sie müssen auf den verschiedenen Kanälen des Jägervereins ein Suchbild mit Jägermotiven auflösen und eingebaute Fehler erkennen. Das geht mobil von überall - anders als bei den Jäger-Kindern muss nicht der Radweg aufgesucht werden.

Die „kleinsten Jäger“ haben übrigens noch ein weiteres Osterangebot, das ihnen die Ferien trotz Pandemie versüßen soll. Die Kinderkompanie organisiert auch eine QR-Code-Rallye. Start ist das Haus der Jäger in der Mendener Straße.