Neheim. Der Jägerverein hat die Geschenke der Wunschbaum-Aktion an das Kinderheim Marienfrieden übergeben. Kürzlich wurden verdiente Jäger geehrt.

Neheimer Jäger machen Geschenke und ehren Jubilare

Der Jägerverein hat die Geschenke aus der diesjährigen Wunschbaum-Aktion an das Kinderheim Marienfrieden sowie die angeschlossenen Wohngruppen übergeben. 81 Päckchen waren es in diesem Jahr – ein neuer Rekord. „Trotz dieser großen Menge waren alle Wunschzettel von unserem Baum innerhalb einer Stunde an Besucher des Neheimer Weihnachtsmarktes vergeben“, berichtet Marco Calcagno aus dem Organisationsteam. „Ich wurde sogar schon im Vorfeld zu Hause angerufen, weil sich Spender für die Geschenke frühzeitig melden wollten“, ergänzt Jägerkönig Ingo Kulling. „Für diese große Hilfsbereitschaft möchte ich mich im Namen des Jägervereins ausdrücklich bedanken, ebenso beim Aktiven Neheim für die Unterstützung“, so Kulling.

Geschenkübergabe mit (von links) Jägerkönig Ingo Kulling, Marco Calcagno, Sonja Beringhoff, Marketingleiter Markus Greis, SkF-Mitarbeiter Frank Schulz, stellv. Oberst Udo Blume und Ludger Kottmann, Geschäftsführer SkF Hochsauerland. Foto: Privat / WP

Wunschbaum auch 2020

Neben den Geschenken gab es für die Kinder noch eine große Tüte Weihnachtskekse, die die Jugendkompanie des Jägervereins gebacken hat. Ludger Kottmann, Geschäftsführer des SkF Hochsauerland, nahm die Geschenke entgegen, bedankte sich im Namen der Kinder herzlich bei den Jägern und kann sich bereits jetzt auf das nächste Mal freuen. „Denn unseren Wunschbaum wird es auch im kommenden Jahr wieder geben“, versprach der stellvertretende Oberst Udo Blume.

Jubilarehrung

Der Jägerverein hat kürzlich auch seine Jubilare geehrt. Folgende Jägerinnen und Jäger erhielten die silberne Nadel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft: Andreas Koerdt, Felix Bosse, Franz-Georg Brüggemann, Christoph Buddendick, Dirk Degner, Willi Degner, Matthias Fechner, Joerg Flecke, Manfred Gerke, Peter-Michael Goldner, Rosemarie Goldner, Axel Blanke, Hans-Peter Keßler, Reinhold Vornweg, Uwe Landsknecht, Torsten Langnickel, Alfons Löseke, Dieter Meth, Stefan Nase, Alex Paust, Oliver Risse, Eva Rothlübbers, Klaus Sagrey, Christian Thörner und Wolfgang Hogrebe.Zudem wurden Monika Saal und Frank Baudis in den Ehrenvorstand aufgenommen.