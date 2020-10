Neheimer Jägerinnen nehmen Maß für neue Kleider

Neheim. Die Frauen im Neheimer Jägerverein haben bei offiziellen Anlässen in Zukunft die Wahl zwischen Hosenanzug und Kleid.

Uniform oder Kleid, das war die Frage bei den Damen des Jägervereins Neheim. Jetzt haben die Frauen im Jägerverein die Möglichkeit, auch im Kleid im Festzug mitzumarschieren oder darin an offiziellen Anlässen teilzunehmen. Einige Damen, die aus dem Hofstaat ausgeschieden sind, wollen dem Jägerverein weiterhin treu zur Seite stehen und ihren Verein repräsentieren. „Aber das wollen wir nicht in der Damen-Uniform. Wir wollen in einem ansprechenden Kleid dabei sein“, betont Celine Windt. Sie ist die Sprecherin der Initiative.

Kosten müssen Mitglieder selbst tragen Wer noch Interesse an einem neuen Jägerkleid hat und im Festzug dabei sein möchte, kann sich per Mail an Celine Windt wenden unter cwindt@arcor.de Sie wird einen Termin zum Maß nehmen organisieren und den Interessentinnen mitteilen. Die Kosten für die Kleider sind selber zu tragen. Die Herren müssen für die Kosten ihrer Uniform auch selber aufkommen.

Windt weiter: „Im Hofstaat haben wir Kleider getragen und auch bei der Vorstellung des Hofstaates vor dem Neheimer Volksfest. Es sieht einfach festlicher aus.“ Sie und Charlotte Rump haben dem Jägervorstand die Idee vorgetragen und gleich zwei Kleidermodelle vorgestellt. „Der Vorstand war mehrheitlich damit einverstanden. Jägeroberst Heinrich Veh hat uns dabei wieder voll unterstützt“, so Windt. Somit hatten sie freie Fahrt für das Kleider-Projekt.

Vor acht Jahren waren die ersten Jägerdamen in Uniform im Festzug dabei. Die Initiatorinnen waren Lea Polklesener, Christina Kosik und Kristina Ley. „Ich war erst begeistert. Aber nach dem ersten Jägerfest musste ich leider feststellen, das ist doch nicht mein Ding. Ich habe mich in der Uniform nicht richtig wohl gefühlt. Dafür musste ich mir auch schon einige Kritik anhören“, betont Ley. Für sie waren der Hut und die Schulterklappen störend. Das erste Modell der Uniform war ein Hosenanzug mit einem Halstuch. „Das wollten unsere Modedesigner im Vorstand nicht.“ So kamen Hut und kleine Schulterklappen dazu.

Hoffnung auf Jägerfest in Neheim 2021

Ley war nun eine der ersten Damen, an der die Schneiderin im Haus der Neheimer Jäger für das Kleid Maß nehmen durfte. Rund 20 Jägerdamen folgten der Einladung von Windt. Sie waren sich einig, dass sie in der Damen-Jägeruniform im Festzug nicht mitgelaufen wären. „Die Frauen, die den Kommissionen angehören, haben jetzt einheitliche Kleider und werden mitlaufen“, ist sich Windt sicher. Sie betont aber, dass die Damen-Uniform nicht abgeschafft ist.

„Frau hat jetzt die Wahl zwischen Kleid oder Uniform. Diese Aktion spiegelt schon die Veränderungen des Zeitgeistes wider. Es wird vermutlich im Laufe der Zeit nicht nur in den Vereinen weitere Veränderungen geben“, so Annina Haunert vom Leitungsteam der Kinderkompanie. Bei der Auswahl des Kleiderstoffes haben sich die Initiatorinnen fachmännisch beraten lassen. „Es ist ein leichter, strapazierfähiger und leicht glänzender Stoff in schwarz. Hinzu kommt eine grüne Schärpe“, so Windt.

Ein Accessoire an der Schärpe wird es noch geben. Daran erkennt man, zu welcher Kompanie die Jägerdame gehört. (blau = erste Kompanie; gelb = 2.; rot = 3.; grün = 4.) „Wir werden in unseren Kompanien mitlaufen. Es wird keine Damenkompanie geben“, so Rump. Nun hoffen die Damen, dass sie ihre neuen Kleider im August 2021 beim Jägerfest der breiten Öffentlichkeit präsentieren können. „Wir drücken für den Jägerverein ganz fest die Daumen, dass alles wieder gut wird und wir die Jägerfest-Besucher begeistern können. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, meint Windt.