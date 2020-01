Neheim. Im Gespräch mit der WP blickt der Neheimer Jägeroberst Heinrich Veh auf einige Vorhaben, die in nächster Zeit umgesetzt werden sollen.

Neheimer Jägeroberst will Frauen im Verein stärker einbinden

Nach der Wahl von Heinrich Veh zum Neheimer Jägeroberst hat sich im Jägerverein einiges getan. Denn der 60-jährige, erfolgreiche Fleischerei-Unternehmer hat auch im Jägerverein das angepackt, was er sich vornahm und bereits in seiner programmatischen Rede, mit der er sich im März 2019 zur Wahl als Oberst gestellt hatte, ankündigte. Unsere Zeitung sprach mit dem leidenschaftlichen Jäger über seine Ziele und was er bisher erreicht hat.

Was gehörte zu den ersten Aufgaben, die Sie sich als neuer Jägeroberst vornahmen?

Heinrich Veh: Ich möchte den Informationsfluss vom geschäftsführenden Vorstand zur Vereinsbasis verbessern. Wir arbeiten derzeit daran, einen großen Mail-Verteiler aufzubauen, mit dem wir Informationen des Vorstands den Vereinsmitgliedern direkt zusenden können.

Daheim vor dem offenen Kamin in seinem Bachumer Wohnhaus wurde das Video mit Heinrich Vehs Neujahrsansprache aufgezeichnet, das im Internet auf jaegerverein.de zu sehen ist. Foto: Martin Schwarz

Aber nicht jedes Vereinsmitglied hat einen Mail-Zugang...

Das weiß ich natürlich. Deshalb soll auch die Mund-zu-Mund-Weitergabe von Informationen forciert werden. Der Ausgangspunkt dafür ist, dass wir bereits im vergangenen Jahr die Anzahl der Gesamtvorstandssitzungen erhöht haben. Der Gesamtvorstand besteht aus etwa 40 bis 45 Personen. So stehen wir - auch zu klar fixierten Terminen - in häufigerem Kontakt zu den Bereichs- und Kommissionsleiten und deren Stellvertretern sowie zu den Leitungen der Kompanien. Aus dem großen Kreis des Gesamtvorstands können dann breitgefächert Informationen an die Basis weitergegeben werden, um dann bei der nächsten Gesamtvorstandssitzung auch das Echo der Basis zu erfahren.

Im Herbst 2019 hat der Jägerverein einen Zukunftskongress in der ehemaligen Synagoge und im Fresekenhof veranstaltet. Worum ging es dort?

Wir wollen den Jägerverein fit für die Zukunft machen und haben bei diesem Kongress Themen angesprochen, bei denen wir Verbesserungsbedarf oder noch „Luft nach oben“ sehen. An diesem Zukunftskongress nahmen etwa 60 Leute teil, wobei neben Gesamtvorstandsmitgliedern ausdrücklich auch einige „einfache“ Mitglieder aus den Kompanien teilnehmen sollten und dann auch teilnahmen.

Worüber wurde konkret gesprochen?

Es ging zum Beispiel über Kinder- und Jugendarbeit. Unsere Kinderkompanie ist beachtliche 90 Kinder stark, doch dann gibt es einen Abbruch zur Jugendkompanie, die deutlich weniger Mitglieder hat. Wir wollen einen besseren Übergang von Kinder- zur Jugendkompanie schaffen. Daran wird zurzeit gearbeitet. Den Ergebnissen will ich nicht vorgreifen. Zur Kinderkompanie kann ich allerdings sagen, dass sie sich im Frühjahr 2020 an der stadtweiten Baumpflanzaktion beteiligen wird. Bereits vor 20 Jahren hatte die Kinderkompanie Bäume hinter dem Rodelhaus gepflanzt.

Arnsberg Heinrich Veh ist erfolgreicher Unternehmer Heinrich Veh (60) ist in Neheim geboren und aufgewachsen. Das Fleischerhandwerk hat er nicht im elterlichen Betrieb, sondern in Lippstadt gelernt. Nach Gesellenjahren in Stuttgart, Freiburg, Augsburg, Basel und Zürich ist er Fleischermeister und Betriebswirt des Handwerks geworden. Heinrich Veh hat einen florierenden Betrieb mit heute 55 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit (mit wenigen Mini-Jobbern) aufgebaut. Vehs Geschäftsfelder sind die Fleischerei an der Graf-Gottfried-Straße, die Neheimer Markthalle, der Catering-Service, das Lokal Schweineberg (Landgasthof Veh) und etwas Großhandel. Heinrich Veh ist verheiratet und hat drei Töchter. Die betriebliche Generationsnachfolge ist in der Familie gesichert. Heinrich Veh ist seit mehr als 40 Jahren im Jägerverein aktiv. 1988 wurde er Jägerkönig, danach übernahm er viele Ehrenämter im Verein: Vom Adjutant des Königs bis zum Bereichsleiter Veranstaltungen im Geschäftsführenden Vorstand. Dann machte er drei Jahre Pause. Am 15. März 2019 wurde er zum Oberst gewählt.

Wurde beim Zukunftskongress auch über die Gestaltung des nächsten Jägerfestes (14. bis 17. August 2020) gesprochen?

Klar. Es gab die Anregung, dass die Jägerkompanien, die einzelne Anlaufpunkte im Festzelt haben, gemeinsam am Jägerfest-Samstagabend für Stimmung im Zelt sorgen sollten, bevor am späteren Abend insbesondere die Jugendlichen kräftig feiern werden. Wie eine solche Gemeinschaftsaktion der Jägerkompanien aussehen könnte, steht aber noch nicht fest. Auf jeden Fall können aber gern auch alle anderen Jägerfestbesucher dann mitmachen.

Führen Jägerkompanien mittlerweile schon ein ausgeprägtes Eigenleben?

Der Jägerverein ist mittlerweile rund 1800 Mitglieder stark. Es war eine absolut richtige Entscheidung, dass schon vor vielen Jahren - bei schon damals deutlich über 1000 Mitgliedern - Jägerkompanien gebildet wurden. Innerhalb eines Jägerjahres gibt es viele Gelegenheiten, dass Jäger aus den verschiedenen Kompanien gemeinsam etwas machen können. Wie stark das Eigenleben einer Kompanie betrachtet wird, hängt von der persönlichen Wahrnehmung ab.

Viele Frauen bleiben im Jägervereinsleben als helfende Hände im Hintergrund. Warum gibt es so wenig Frauen in Führungsämtern des Vereins?

Heute sieht es so aus: Von 1808 Mitgliedern des Jagervereins sind 1405 Männer und 403 Frauen. Angesichts des beachtlichen Anteils an Frauen im Verein würde ich mich über mehr Frauen in Führungsämtern freuen. Ich bin aber gegen eine verpflichtende Frauenquote. Wir wollen aber im Verein Frauen stärker einbinden. Umso mehr freue ich mich, dass der Gesamtvorstand am 29. Januar darüber berät, der im kommenden März tagenden Mitgliederversammlung die Kandidatur einer Frau für einen Posten im geschäftsführenden Vorstand vorzuschlagen. Vor der Sitzung des Gesamtvorstands möchte ich den Namen der Kandidatin aber noch nicht bekanntgeben.

Eine Frau im geschäftsführenden Vorstand kann aber wohl nur der Anfang für mehr „Frauen-Power“ im Verein sein...

In der Kinder- und Jugendkompanie ist der weibliche Anteil noch hoch, doch im Erwachsenenbereich ziehen sich Frauen dann zumindest aus der öffentlich sichtbaren Wahrnehmung zurück. Das liegt auch daran, dass die vorhandene Jägerinnen-Uniform einigen Frauen nicht gefällt. Es gibt mittlerweile Entwürfe für eine neue Kleidung, doch die Frauen sollen selbst entscheiden, ob sie sich für die alte oder neue Form oder für beides als Wahlmöglichkeit entscheiden wollen.