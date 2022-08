Neheimer Jahnallee: Das Ordnungsamt greift jetzt durch

Neheim. Im Freibadbereich wird die Fahrradstraße oft beidseitig zugeparkt und damit auch der Rettungsweg blockiert

Das heiße Wetter im Juli hat zu verstärkten Besuchen am Freibad Neheim geführt. Zahlreiche Bad-Besucher sind mit dem Auto angereist und haben dabei die als Fahrradstraße ausgewiesene Zufahrt „Jahnallee“ beidseitig zugeparkt. Wegen der vor allem im hinteren Teil der Jahnallee stark eingeschränkten Fahrbahnbreite und der damit verbundenen Blockierung wichtiger Rettungswege muss das Ordnungsamt der Stadt jetzt ein einseitiges absolutes Halteverbot auf dem hinteren Teil der Jahnallee aussprechen, das bis zum Freibad führt.

An der Jahnallee darf deshalb künftig zwischen „Waldsauna“ und Freibad Neheim nur noch an der rechten Fahrbahnseite (Richtung Freibad) geparkt werden. An der anderen Straßenseite (neben der Eisenbahnlinie) gilt ab sofort das absolute Halteverbot.

Halteverbot nur auf einem Teilstück

Wegen des hohen Aufkommens abgestellter Pkw an der Straße war dort zuletzt der sichere vorberechtigte Radverkehr und ein Begegnungsverkehr nicht mehr möglich. Auch der Einsatz von Rettungsfahrzeugen wurde stark behindert. Die Jahnallee muss aber für Fahrzeuge des Rettungsdienstes auf ihrem Weg zum Freibad sowie für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr – gerade mit Blick auf eine Waldbrandgefahrenlage – dringend frei gehalten werden.

Um Besuchern des Neheimer Freibades auch weiterhin eine Anreise mit dem Kraftfahrzeug zum Freibad Neheim zu ermöglichen, ist nur auf einem Teil das Halteverbot ausgesprochen worden. So haben Pkw-Nutzer auch weiterhin die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge im oberen Bereich der Jahnallee (vom Bahnübergang bis zur Waldsauna) auf beiden Straßenseiten abzustellen. Hier ist die Straße breit genug, um einen gefahrlosen Begegnungsverkehr und somit die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten.

Bei Verstößen muss mit dem Abschleppen des Fahrzeugs gerechnet werden

Das Ordnungsamt der Stadt Arnsberg plant, das absolute Halteverbot auf einer Straßenseite im beschriebenen Streckenverlauf dauerhaft auszusprechen und wird zudem die Einhaltung des Parkverbotes intensiv kontrollieren. Wird dabei eine tatsächliche oder mögliche Behinderung von Rettungsfahrzeugen festgestellt, muss mit dem unverzüglichen Abschleppen des Fahrzeuges zu finanziellen Lasten des Fahrzeughalters gerechnet werden..

Die Stadt Arnsberg bitte um Verständnis für diese Maßnahme. Sie diene auch der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher des Neheimer Freibades.

