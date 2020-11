Neheimer KiJu ist für kleine Besucherzahl geöffnet

Die Kinder- und Jugendzentren im Stadtgebiet Arnsberg sind während des so genannten „Lockdown light“ weiterhin geöffnet. Es gelten aber besondere Hygieneschutzmaßnahmen, die streng eingehalten werden müssen. „Wir haben in unserer Arbeitsgemeinschaft ‚Jugendzentren in der Stadt Arnsberg‘ ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Nach dem ersten Lockdown sind wir am 26. Mai unter anderen Voraussetzungen als vorher wieder langsam gestartet“, berichtet Kerstin Arndt, Teamleiterin des Neheimer Kinder- und Jugendzentrums (KiJu).

Wer das KiJu besuchen will, muss sich vorher anmelden. Es dürfen nur acht Jugendliche in der Einrichtung sein, hinzukommen zwei Mitarbeiter/innen. Im KiJu gilt Maskenpflicht, Händewaschen und Desinfizieren. „Das ist schon eine Umstellung. Sonst besuchen uns fast 40 Kinder und Jugendliche und laufen ständig rein und raus. Das ist unter den momentanen Bestimmungen nicht erlaubt“, sagt Arndt.

Verschärfte Hygienemaßnahmen

Am 30. Oktober 2020 kam der Bescheid, dass das KiJu weiter geöffnet bleiben darf. „Es war nie richtig klar, ob wir eine Freizeit- oder Bildungseinrichtung sind. Jetzt sind wir offiziell eine außerschulische Bildungseinrichtung. Genau so sehen wir uns und die Regierung hat sich was dabei gedacht, uns so einzustufen“, betont Arndt. Die Hygienemaßnahmen im KiJu wurden verschärft. „Wir haben vorher die Maßnahmen schon erhöht. Alles vom gesunden Menschenverstand her. Die Kinder und Jugendlichen haben es sofort verstanden und mitgemacht“, so die KiJu-Leiterin. Von den Mitarbeitern dürfen nur noch Hauptamtliche ins KiJu. (es gibt drei Hauptamtliche, zwei Jahrespraktikanten, ein Student). Die fast zehn Ehrenamtlichen bleiben erstmal außen vor.

Kinder und Jugendliche müssen sich anmelden Hier Angebote vom 9. bis 14. November im KiJu Neheim. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung und unterschriebener „Corona-Erklärung“. Montag, 9. November, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr – Jungentreff; Dienstag, 10. November, von 15 Uhr bis 18 Uhr – Mädchentreff; Mittwoch, 11. November, von 15 Uhr bis 18 Uhr – KiJu light; Donnerstag, 12.November, von 16 Uhr bis 19 Uhr – „Do it yourself“; Freitag, 13. November, von 16 bis 20 Uhr – „Königliche Movie Time“; Samstag, 14. November, von 15 Uhr bis 18 Uhr, „KiJu light“. Anmeldungen per SMS oder WhatsApp unter 01605963850 . Weitere Infos: www.kiju.neheim.de

Arndt weiter: „Es stellte sich die Frage, wie beschäftigen wir die Kinder und Jugendlichen mit Abstand? Ideen waren schnell gefunden. Tische und Stühle wurden reduziert. Gemeinsame Spiele waren schnell gefunden. Darunter Bingo, Basteln, Stadt, Land, Fluss, Mal- und Fotowettbewerbe. Kartenspiele sind laminiert, um sie besser zu desinfizieren. Die wenigen Tische wurden auseinandergezogen (1,5 Meter Abstand) und mit einen Brett verbunden. Bei Würfelspielen steht das Spiel auf einem Tablett. Wenn ein Spieler seinen Zug gemacht hat, schiebt er das Tablet über das Brett zu seinem Gegenspieler.!

Darüber hinaus hat das KiJu in den sozialen Netzwerken Tipps gegen die Langeweile gepostet, oder in Videokonferenzen (Discord) mit den Jugendlichen gesprochen und gespielt. Die pädagogische Fachkraft Lisa Dörheide hat festgestellt, dass die Kinder- und Jugendlichen lieber den persönlichen Kontakt suchen, als über Video-Chats in Verbindung zu bleiben.

Nähen von Alltagsmasken

Nähen ist bei Jungen und Mädchen sehr gut angenommen worden. „Wir haben viele Alltagsmasken genäht. Es hat richtig Spaß gemacht. So manches Talent wurde an der Nähmaschine entdeckt“, lächelt Antonia Huth, Jahrespraktikantin. Sie bedauert, dass ihr Praktikum nicht unter normalen Bedingungen abläuft. „Es macht trotzdem riesigen Spaß, weil es kein normaler Alltag ist“, meint Huth. Die anderen Jugendzentren im Stadtgebiet Arnsberg, so dass Jugendzentrums Hüsten, JBZ in Arnsberg und des Kinder- und Jugendtreffs Gierskämpen haben unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen für Kinder und Jugendliche geöffnet.

Weitere Infos unter www.arnsberg.de/jugend/jugendarbeit